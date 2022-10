Konami: Drei weitere Silent Hill-Projekte angekündigt

andere

Wie angekündigt hat Konami in der Silent Hill Transmission genannten Präsentation die aktuellen Pläne des Unternehmens für die Silent Hill-Reihe vorgestellt. Neben dem Remake von Silent Hill 2 und dem Film Return to Silent Hill können sich Fans der Serie auf drei weitere interessante Projekte freuen.

1.) Zusammen mit Annapurna Interactive und dem schottischen Entwickler-Studio No Code wird an Silent Hill Townfall gearbeitet. Der gezeigte Teaser-Trailer zeigte keine Spieldetails. Anhand der bisherigen Titel Stories Untold und Observation lässt sich aber vermuten, dass auch dieses Spiel ein Genre-Mix aus Adventure und Puzzlespiel werden könnte. Ein Release-Termin wurde noch nicht genannt.

2.) Silent Hill f soll eine komplett neue Geschichte erzählen, die im Japan der 60erJahre spielt. Die Story wird von Ryukishi07, einem bekannten japanischen Autor von Visual Novels, geschrieben. Entwickelt wird das Spiel von Neobards Entertainment, die zuletzt für den Multiplayertitel Resident Evil Resistance verantwortlich zeichneten. Den Trailer für das Spiel könnt ihr Euch direkt unter diesen Zeilen anschauen. Auch bei diesem Projekt lässt Konami offen wann ihr damit rechnen könnt.

3.) Ähnlich nebulös wie die Stadt in der Vorlage gestaltete sich die Vorstellung von Silent Hill: Ascension. Bei der Gemeinschaftsproduktion der Streaming-Experten von Genvid, J.J. Abrams Produktionsfirma Bad Robot Games, den Dead by Daylight-Machern von Behaviour Interactive sowie der Filmproduktionsfirma dj2 Entertainment soll es sich um eine interaktive Serie handeln, bei der die Zuschauer entscheiden, wie sich die Story weiterentwickelt oder sogar ein Teil davon werden. Entscheidungen sind endgültig und die so entstandene Geschichte wird Teil des offiziellen Kanons der Silent Hill-Lore. Wie sich das Ganze in der Realität gestaltet und wie groß die Interaktivität tatsächlich ist, könnt ihr voraussichtlich ab 2023 erleben.