The Callisto Protocol: Performance-Modus mit 60 fps bestätigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Callisto Protocol ab 53,68 € bei Amazon.de kaufen.

In einem offiziellen Tweet informieren die Entwickler von The Callisto Protocol, dass das Spiel einen Performance-Modus mit 60 fps enthält und pünktlich am zweiten Dezember erscheinen wird.

Mehrere Onlinehändler hatten das Spiel erst für nächstes Jahr gelistet und die 60 fps Diskussion wurde durch die Multiplattformspiele Gotham Knights und A Plague Tale - Requiem (im GG-Test 9.0) neu entfacht, die nur 30 fps auf Konsolen bieten. Inwiefern auch die Xbox One und PS4 von einem Performance-Modus profitieren, ist jedoch nicht bekannt.

The Callisto Protocol erscheint weltweit am zweiten Dezember für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.