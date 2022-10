Ghostbusters - Spirits Unleashed: Launch-Trailer veröffentlicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Passend zum Release von Ghostbusters - Spirits Unleashed haben die Entwickler von Illfonic einen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr direkt unter dieser Meldung findet. Dieser fasst die wesentlichen Spielinhalte zusammen und soll Euch Lust auf mehr machen.

Beim neuen Titel des Teams handelt es sich nach Friday the 13th - The Game und Predator - Hunting Grounds erneut um einen asymetrischen Multiplayer-Shooter in der Tradition von Left 4 Dead oder Evolve (im Test 8.5). Ein Team von bis zu vier Geisterjägern in einem Level hat die Aufgabe, einen einzelnen Geist zu fangen. Ihr habt dabei die Wahl für welche Seite ihr Euch entscheidet und damit auch, ob ihr lieber mit anderen Spielern oder allein unterwegs sein wollt. Entsprechend des Settings prallen technische Gadgets und Waffen, wie beispielsweise die bekannten PKE-Messgeräte, Plasmastrahler und Geisterfallen, auf die übersinnlichen Kräfte der Geister. Abhängig vom gewählten Geist sind das unter anderem ektoplasmischer Schleim, welcher die Jäger verlangsamt, die Möglichkeit durch irritierende Geräusche die Geisterjäger auf eine falsche Fährte zu führen oder auch die Verfolger durch Schockeffekte zu lähmen. Ein Crafting-System gibt Euch zusätzlich die Möglichkeit, die Ausrüstung der Geisterjäger zu verbessern und so immer effektiver vorzugehen. Eure Spielfiguren könnt ihr ebenfalls, ähnlich wie in Rollenspielen, optisch frei gestalten.

Ghostbusters - Spirits Unleashed ist am 18.10.2022 für PC (exklusiv im Epic-Store), für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht worden.