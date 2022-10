Die Sims 5: Arbeiten an Nachfolger bestätigt // Erste Einblicke

PC Xbox X PS5

Das Bild stammt aus Die Sims 4.

Im Rahmen des gestrigen Livestreams zur Free-to-Play-Umstellung von Die Sims 4 (zum Test) haben die Entwickler bestätigt, dass sich ein Nachfolger unter dem Arbeitstitel Project Rene in der Entwicklung befindet. Erstes Gameplay wurde gezeigt, jedoch wurden nur Detailverbesserungen ersichtlich. So könnt ihr jetzt eure Sofabezüge frei gestalten und euer Bett in Form und Bauweise vielfach anpassen. Es wird folglich noch mehr zu tun geben, bei der Einrichtung eurer Wohnungen.

Ein besonderes Augenmerk soll in Project Rene auf der Multiplayerkomponente liegen, damit ihr mit euren Freuden zusammen spielen und kreierte Einrichtungsgegenstände oder ganze Räume leicht teilen könnt. Auch ein flexibles Weiterspielen auf anderen Plattformen wie dem Handy soll möglich sein. Wann mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist, wurde nicht bekanntgegeben, das Spiel wird aber noch einige Jahre in Entwicklung sein.