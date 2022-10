PM: Behind the Scenes von God of War: Ragnarök – Gestaltung der Geschichte (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In God of War (2018) hat sich Götterschlächter Kratos gemeinsam mit seiner Frau Faye und seinem Sohn Atreus in den hohen Norden zurückgezogen und versucht tief in den Wäldern ein neues Leben, ohne die Wut und den Zorn seiner Vergangenheit, aufzubauen. Aber er findet nicht die lang ersehnte Ruhe, als das Schicksal ihm seine Frau nimmt. Der letzte Wunsch von Faye lautete, dass Vater und Sohn ihre Asche vom höchsten Berg in allen Neun Welten verstreuen sollen.

So machen sich Kratos und Atreus auf eine epische Reise, in der sie gegen die Bestien und Götter der nordischen Mythologie antreten müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Auf ihrem langen Weg freunden sie sich mit der verbannten Vanen-Göttin und Odins ehemaliger Frau Freya an und erhalten mit dem weisen Mimir sowie den meisterhaften Zwergenschmieden Brok und Sindri zusätzliche wertvolle Unterstützung.

Aber Kratos und Atreus ziehen die Aufmerksamkeit der Asen auf sich, die das Eindringen des als Götterschlächter bekannten Kratos in ihr Reich mit Argwohn betrachten und sich den beiden in den Weg stellen. Diese Konfrontationen führen zum Tod von Göttern, als Baldur, der Sohn von Freya und Odin sowie die Söhne Thors im Kampf ihr Leben lassen.

Nach zahlreichen Abenteuern erreichen Vater und Sohn den höchsten Berg, verstreuen die Asche und haben auf ihrer Odyssee zusätzliche eine wertvolle Lektion gelernt: Kratos konnte die Furcht überwinden, seine unerbittliche Wut vielleicht an Atreus weitergegeben zu haben und beide finden nach vielen schmerzlichen Erkenntnissen zu einer funktionierenden Familie zusammen. Wenn ihr mehr über die spannende Geschichte und emotionale Reise erfahren möchtet, schaut euch unbedingt unsere Zusammenfassung aller Story-Details an.

Es sind einige Jahre vergangen: Kratos und sein Sohn haben sich nach den dramatischen Ereignissen wieder in die dichten Wälder von Midgard zurückgezogen und Atreus ist mittlerweile zu einem jungen Erwachsenen gereift. Zur Ruhe kommen sie aber nicht, denn der Tod Baldurs läutet den dreijährigen Fimbulwinter ein, der das Land mit Eis und Schnee überzieht. Danach folgt laut den Prophezeiungen Ragnarök, die letzte Schlacht zwischen Asen, Riesen, Zwergen und Elfen, die unweigerlich den Untergang aller Welten nach sich zieht. Kratos macht sich verständlicherweise große Sorgen, was mit seinem Sohn geschehen wird und versucht einen Weg zu finden, Ragnarök doch noch aufzuhalten.

Die ersten Aufnahmen hatten bereits stattgefunden, als die weltweite Pandemie für erhebliche Probleme sorgte, erklären Senior Producerin Ariel Angelotti und Supervising Dialogue Designerin Jodie Kupsco. In den Studios durften sich nicht mehr so viele Menschen zu Motion Capturing- oder Dialog-Aufnahmen einfinden. Zur Überbrückung kamen Ersatzleute zum Einsatz, beispielsweise Darsteller von Nebencharakteren in einer Szene, die aushilfsweise zusätzlich die Rolle anderer Schauspieler übernahmen, die nicht am Set sein konnten. Trotz aller Widrigkeiten und logistischen Herausforderungen wurde keine der geplanten Szenen verändert oder gar ganz auf eine verzichtet, sondern dank des unermüdlichen Einsatzes aller Beteiligten in gewohnt hohen Qualität vollendet.

Rich Gaubert, Lead Writer von God of War: Ragnarök erklärt, dass es eine bewegte Diskussion gab, ob die Geschichte von God of War in zwei Spielen erzählt werden sollte oder möglicherweise in einer Trilogie gipfeln könnte. Für beide Varianten gab es Vor- und Nachteile. Cory Barlog, Creative Director SIE Santa Monica Studio, traf dann die Entscheidung: „Lasst es uns in zwei Spielen machen.“ Die Aufgabe des gesamten Teams bestand nun darin, die Geschichte abzuschließen, neue Charaktere vorzustellen, bekannte Figuren weiterzuentwickeln und natürlich Ragnarök, der drohenden Apokalypse, gerecht zu werden. Alle Beteiligten sind sich sicher: God of War: Ragnarök ist größer und umfangreicher geworden, als man es sich bislang vorgestellt hatte und ihr erlebt das letzte Kapitel einer epischen Geschichte, in der Kratos und Atreus vor schweren Entscheidungen mit dramatischen Konsequenzen gestellt werden und den härtesten Kampf ihres Lebens führen müssen.