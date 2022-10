Kurios: Retrocomputer und alte Konsolen aus Papier nachbasteln

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

So mancher selbsternannte Spieleveteran wünscht sich eine umfangreiche Sammlung an vorzeigbaren Retrocomputern zurück, die er oder sie in jungen Jahren eher verkauft hat, um auf die nächste Computergeneration aufzuspringen.

Wer sich von euch solch eine Sammlung kostengünstig wieder zulegen möchte, der kann sich gerne bei dem Designer und Internetkünstler Rocky Bergen umschauen. Hervorzuheben ist hierbei seine erst kürzlich veröffentliche Sammlung an Bastelvorlagen für zahlreiche Retrocomputer und ältere Videospielsysteme. Neben bekannten Modellen wie den C64 oder Atari ST könnt ihr hier auch seltene Modelle wie den Sharp X6800 oder BBC Micro finden. Konsolen wie Nintendos GameCube oder das Sega Master System stehen ebenfalls zur Verfügung.

An Material benötigt ihr lediglich einen Farbdrucker, festes Papier sowie ein Teppichmesser und einen festen Winkel beziehungsweise ein Lineal. Eine stabile Unterlage bewahrt den Arbeitsplatz vor lästigen Kratzern.

Wenn euch die historischen Vordrucke von Rocky gefallen, könnt ihr ihn auf dieser Seite zu einem Kaffee einladen, was gleichbedeutend mit einer kleinen Spende ist. In dem Video nach der News könnt ihr euch den Entstehungsprozess eines Apple II-Computers in Papierform anschauen.