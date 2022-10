Mortal Kombat: Die Macher feiern den 30. Geburtstag

Das legendäre Prügelspiel feiert seinen 30. Geburtstag. Mortal Kombat hat seinen Ursprung als Arcadespiel am 8. Oktober 1992 erlebt und wurde seitdem in Serie mehr als 79 Millionen Mal verkauft.

Zum Geburtstag gab es ein Interview mit dem Entwickler Ed Boon, welches auf GamersGlobal nachzulesen ist. Um den popkulturellen Einfluss der Spielereihe zu zeigen, wurde ein Video erstellt, welches Filme, Serienteile des Spiels, Finisher und die Charaktere wie Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Johnny Cage, Sonya Blade, Liu Kang und viele weitere Helden in ihrer Entwicklung zeigen.

“Im Namen des gesamten Teams der NetherRealm Studios und von Warner Bros. Games möchten wir uns bei allen Fans bedanken, die Mortal Kombat in den letzten 30 Jahren unterstützt haben. Wenn wir auf drei Jahrzehnte Franchise-Geschichte zurückblicken, sind die Leidenschaft und die Begeisterung unserer Fans das Fundament, das Mortal Kombat zu dem macht, was es heute ist. Um diesen Meilenstein zu würdigen, sehen Sie sich bitte unser Video zum 30-jährigen Jubiläum von Mortal Kombat an und feiern Sie mit uns 30 Jahre Mortal Kombat in allen Formen der Unterhaltung, von Videospielen über Filme bis hin zu Animationen und mehr.”