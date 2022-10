PM: Wir präsentieren die „Hinter den Kulissen“-Serie zu God of War Ragnarök (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit dem allerersten Moment in der Entwicklung von God of War Ragnarök hat unser Team bei Santa Monica Studio jeden Tag Hunderte Entscheidungen getroffen, die das Spiel zu dem Erlebnis und der Geschichte gemacht haben, die wir mit euch ab dem 9. November teilen werden.

Im Verlauf dieser Reise hat jedes einzelne Teammitglied, das auf die eine oder andere Art mit God of War Ragnarök zu tun hatte, seine Spuren an dem Spiel hinterlassen – jeder mit seiner eigenen Perspektive, die allem Leben eingehaucht hat, was ihr ab der Veröffentlichung hören, sehen oder mit dem ihr interagieren könnt.

Die Story von God of War Ragnarök ist nicht nur die Geschichte eines Vaters und eines Sohns, die sich dem herannahenden Krieg stellen müssen, es auch die Geschichte der Personen, die sich im Angesicht ungeahnter Unsicherheit während einer globalen Pandemie entschlossen haben, ihre Zeit, ihr Talent und ihre Leidenschaft der gemeinsamen Entwicklung dieses Spiels zu widmen.

In der „Hinter den Kulissen“-Serie zu God of War Ragnarök nehmen wir euch in alle neun Welten mit – von Midgard bis Asgard (und vielleicht mit einem kleinen Boxenstopp unterwegs). Mit jeder Folge hoffen wir, euch nicht nur einen einzigartigen Blick auf das jahrelange Unterfangen der Entwicklung dieses Titels zu geben, sondern wir möchten euch auch einige Erfahrungen von vielen der Teammitglieder übermitteln, die all das möglich gemacht haben.

Ab heute werden wir über die nächsten neun Wochen hinweg jeden Dienstag in einen Aspekt des Spiels eintauchen – vom Entwickeln der Story und der Umsetzung der Kämpfe, bis zur Komposition der Musik und der Gestaltung der Filmsequenzen.

Unsere erste Episode beginnt – genau wie die Geschichte des Spiels – in Midgard, wo wir die wichtigsten Handlungselemente des letzten Titels diskutieren, die in God of War Ragnarök wieder eine Rolle spielen werden. Außerdem berichten wir, wie unser Team an diese Fortsetzung heranging, die den Abschluss der nordischen Saga bilden wird.

Bis zur Veröffentlichung werden wir keine Spoiler verraten, also habt keine Angst, dass wir alle Geheimnisse ausplaudern! Solange ihr nicht der Allvater persönlich seid, werdet ihr bis zum 9. November warten müssen, um rauszubekommen, welche Asse wir alle im Ärmel haben.

Ohne große Umschweife präsentieren wir euch also God of War Ragnarök – Hinter den Kulissen, Episode 1: Die Entwicklung der Story. Viel Spaß!

Nächste Woche, am 25. Oktober, verlassen wir die eisige Kälte Midgards und begeben uns ins Land der Alben nach Alfheim, wo unser Team einen kleinen Einblick in die ausgeklügelten und gnadenlosen Kämpfe von God of War Ragnarök gibt und außerdem einige der furchterregenden Gegner vorstellt, die euch auf die Probe stellen werden.

Wir hoffen, ihr schaltet jede Woche bis zur Veröffentlichung und darüber hinaus ein, um mehr über die Entstehung von God of War Ragnarök zu erfahren.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022.