PM: Personalisiere Deinen Elite Series 2 Controller jetzt im Xbox Design Lab (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wenn Du einen einzigartigen Xbox Controller nach Deinen Wünschen gestalten möchtest, ist das seit 2016 existierende Xbox Design Lab genau die richtige Adresse. Egal ob für Dich selbst, ein Familienmitglied oder Deine Freund*innen: Im Design Lab hast Du eine Vielzahl an Optionen, um einen Controller ganz nach Deinem Geschmack zu individualisieren. Schon lange wünschen sich Fans, dass auch Elite Controller im Design Lab designt werden können. Jetzt ist es endlich soweit!

Es gibt Milliarden von bunten Möglichkeiten, den anpassungsfähigsten Xbox Controller aller Zeiten nicht nur Deinem Spielstil, sondern auch Deinem Design-Geschmack anzupassen. Wir freuen uns darauf, Spieler*innen auf der ganzen Welt mehr Wahlmöglichkeiten zu bieten und können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Fans den Begriff Elite neu definieren.

Du kannst aus einer Vielzahl verschiedener Farben wählen, um fast alle äußeren Teile des Elite Series 2-Controllers individuell zu gestalten. Das beinhaltet unter anderem das Gehäuse, die Rückseite, das D-Pad, die Bumper, die Trigger, die Thumbsticks und die Buttons. Du kannst sogar zwischen einem kreuzförmigen oder facettierten D-Pad wählen. Außerdem ist es zum ersten Mal in der Geschichte des Xbox Design Labs möglich, den Sockel sowie den Ring der Thumbsticks farblich anzupassen. Mit der Lasergravur kannst Du Deinen Namen, Deinen Gamertag oder eine 16-stellige Nachricht hinzufügen und so Dein Design noch persönlicher gestalten. Das Beste daran ist, dass der Elite Series 2 Controller mit all seinen austauschbaren Komponenten vollständig anpassbar ist. Wähle das passende Zubehör und bring Dein Gameplay auf ein neues Level – beispielsweise mit Metall-Paddles und unterschiedlich geformten Thumbsticks. Um den Look Deines neuen Controllers perfekt abzurunden, kannst Du Deinem Design auch eine passend gestaltete Tragetasche hinzufügen. So sind alle Komponenten perfekt organisiert und geschützt, wenn Du mal mit Deinem Controller unterwegs bist. Kombiniere die Farben der verschiedenen Elemente, bis Du Dich für Dein einzigartiges Design entschieden hast und lass es Dir bequem nach Hause liefern.

Sobald Dein neuer Elite Series 2 Controller eingetroffen ist, kannst Du in der Xbox Zubehör-App den Xbox Button so anpassen, dass er genau zu Deinem neuen Farbschema passt. Wähle aus einer breiten Palette von Farben, die rote, blaue und grüne LEDs kombinieren, um mehr als 16 Millionen Farbnuancen zu erzeugen. Außerdem ist es möglich, in der App dank Button Mapping verschiedene Anpassungen für Deine individuelle Tastenbelegung vorzunehmen. Neugierig geworden? Dann erfahre hier mehr über die Xbox Zubehör-App und leg direkt los.

Der Xbox Elite Series 2 Controller wurde entwickelt, um die hohen Ansprüche professioneller Gamer*innen zu erfüllen. Aus diesem Grund ist er nicht nur außergewöhnlich leistungsfähig, sondern auch flexibel anpassbar und besonders dort robust, wo es am wichtigsten ist – in Deinen Händen.Dank Thumbsticks mit anpassbarer Spannung und einstellbarem Trigger-Widerstand spielst Du Dein volles Können aus. Durch eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden (variiert je nach Nutzungsverhalten) und die besonders robuste Bauweise des Controllers ist langanhaltender Spielspaß garantiert. Dank Xbox Wireless-Technologie und Bluetooth-Unterstützung ist das Koppeln und Wechseln zwischen Xbox Series X|S- und Xbox One-Konsolen, Windows PC sowie mobilen Devices kinderleicht.

Deinen persönlichen Elite Series 2 Controller individualisierst Du schon ab 139,99 Euro im Xbox Design Lab. Um Deinen Controller weiter anzupassen, kannst Du entweder einzelne Elite Accessory Packs kaufen oder Du holst Dir den Controller direkt inklusive aller Elite-Komponenten für 199,99 Euro. Der Xbox Elite Series 2 Controller ist ab sofort im Xbox Design Lab verfügbar. Besuche hierzu einfach die Website und wähle Deine bevorzugte Sprache aus, um mit dem Designprozess zu beginnen. Falls Du bei den vielen Anpassungsmöglichkeiten nicht weißt, wie Du anfangen sollst, schau gerne auf der Xbox Website vorbei und lass Dich inspirieren. Oder Du wirfst einen Blick auf die schönsten Controller-Designs in der Community-Galerie – hier kannst Du auch direkt Dein eigenes Design hinzufügen.

Falls Du jetzt noch offene Fragen hast, scroll hier ganz nach unten in das FAQ des Xbox Design Labs. Dort findest Du alle Informationen, die Du zu Versand, Bearbeitung und den Produkten wissen musst. Beim Kauf eines Elite Series 2 Controllers erhältst Du zusätzlich zu Deinem regulären Verbraucherrecht eine einjährige Garantie von Microsoft.

Wir können es kaum erwarten, die fantastischen Designs zu sehen, die Du und die Community entwerfen werden. Vergiss nicht, Deine Entwürfe unter dem offiziellen Hashtag #XboxDesignLab in den sozialen Medien zu teilen. Nun wird es Zeit, das Xbox Design Lab zu besuchen, in die unzähligen Individualisierungsoptionen abzutauchen und den Controller Deiner Träume zu designen.