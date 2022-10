PM: Bald im Xbox Game Pass: Persona 5 Royal, Gunfire Reborn, Phantom Abyss und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen zum neuesten Xbox Game Pass-Update. Wir haben neben den Rattenplagen in A Plague Tale: Requiem und besonders gruseligen ASMR mit Scorn noch mehr schaurige Spiele für Dich. Und wenn das nicht Dein Ding ist, dann willkommen in der Welt von Persona 5 Royal und einigen weiteren Favoriten (oder solchen, die es bald werden!). Lass uns mit dem Spielen beginnen:

A Plague Tale: Requiem (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Du begibst Dich in einer brutalen und atemberaubenden Welt auf eine herzzerreißende Reise. Entdecke in einem verzweifelten Kampf ums Überleben den Preis für die Rettung derer, die Du liebst. Schlage aus dem Schatten heraus zu oder entfessle die Hölle mit einer Vielzahl von Waffen, Werkzeugen und unheimlichen Kräften. A Plague Tale: Requiem ist ab sofort im Game Pass verfügbar.

20. Oktober – Amnesia: Collection (Cloud, Konsole und PC)

Die Kollektion enthält drei Amnesia-Titel: The Dark Descent, A Machine For Pigs und Justine. Erlebe den Horror, der die “Let’s Play”-Revolution ausgelöst hat; tauche ein in drei lebende Albträume, die Dich bis ins Mark erschüttern werden.

20. Oktober – Amnesia: Rebirth (Cloud, Konsole und PC)

Vor Dir liegt eine erschütternde Reise durch Trostlosigkeit und Verzweiflung, bei der die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit ausgelotet werden. Entdecke Deine Vergangenheit und überlebe in der algerischen Wüste. Die Angst ist Dein Feind – probiere ruhig zu bleiben, um nicht der Krankheit zu erliegen, die Dich und Deine Liebsten bedroht. Meide die Dunkelheit, verstecke Dich vor Monstern und löse Rätsel.

20. Oktober – Phantom Abyss (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Phantom Abyss ist ein asynchrones Multiplayer-Spiel, das die Spieler*innen in prozedural generierte Tempel versetzt. Du bergst die heiligen Reliquien, die in den tödlichen Kammern versteckt sind. Aber sei gewarnt, Du hast nur einen Versuch in jedem Tempel und wenn Du scheiterst oder Dich mit einer minderwertigen Reliquie zufrieden gibst, wirst Du diesen Tempel nie wieder sehen…

20. Oktober – Soma (Cloud, Konsole und PC)

Von den Entwickler*innen von Amnesia: The Dark Descent kommt Soma, ein Sci-Fi-Horrorspiel, das unter den Wellen des Atlantiks spielt. Das Radio ist tot, die Nahrung wird knapp und die Maschinen halten sich für Menschen. Die Unterwasseranlage PATHOS-II ist in eine unerträgliche Isolation geraten, und Du musst einige schwierige Entscheidungen treffen. Was ist sinnvoll? Wofür kann man noch kämpfen?

21. Oktober – Persona 5 Royal (Cloud, Konsole und PC)

Bereite Dich auf das preisgekrönte Rollenspielerlebnis in Persona 5 Royal vor, das eine Schatztruhe an herunterladbaren Inhalten enthält. Schlüpfe in die Maske des Jokers und schließe Dich den Phantomdieben der Herzen an, um große Raubüberfälle zu verüben, in die Köpfe der Korrupten einzudringen und sie zum Umdenken zu bewegen.

27. Oktober – Frog Detective: The Entire Mystery (PC)

Spiele den Detektiv in drei lustigen Krimis. Das Finden von Hinweisen und das Befragen von Verdächtigen gehört für einen so erfahrenen Frosch einfach dazu. Frog Detective: The Entire Mystery ist eine Sammlung aller drei Froschdetektiv-Fälle.

27. Oktober – Gunfire Reborn (Cloud, Konsole und PC)

Gunfire ist ein Level-basiertes Abenteuerspiel mit FPS-Action, Roguelite-Gameplay und RPG-Elementen. Du spielst als eine*r von sechs pelzigen Held*innen, jede*r mit eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Angriffen. Während Du jedes Level spielst, triffst Du auf herausfordernde Feinde und sammelst mächtige Beute.

27. Oktober – Signalis (Cloud, Konsole und PC)

Erwache aus Deinem Schlummer und erkunde mit Technikerin-Replika namens Elster eine surreale Retro-Tech-Welt. Hierbei bist Du auf der Suche nach Deinem verlorenen Partner und Deinen verlorenen Träumen. Entdecke furchterregende Geheimnisse, herausfordernde Rätsel und albtraumhafte Kreaturen in einem spannenden und melancholischen Erlebnis aus kosmischem Grauen und klassischem psychologischem Survival-Horror. Spiele Signalis pünktlich zum Release im Game Pass.

Jetzt verfügbar – Coral Island (Game Preview) (PC)

Coral Island ist eine lebendige und entspannte Neuinterpretation von Farm-Simulationen. Entwickelt wurde das Spiel von dem talentierten multinationalen Team von Stairway Games aus Indonesien. Der Titel lädt die Spieler*innen ein, das bezaubernde Inselleben in ihrem eigenen Tempo zu erleben. Du kannst Tiere versorgen, Beziehungen zu den verschiedenen Stadtbewohner*innen aufbauen und die Welt um Dich herum zu einem lebendigeren und harmonischeren Ort machen.

Jetzt verfügbar – No Man’s Sky: Waypoint Update

Mit dem Update 4.0, Waypoint, kannst Du das Universum von No Man’s Sky von überall aus betreten. Dieses Update beinhaltet eine Überarbeitung grundlegender Elemente des Gameplays, einschließlich Spielmodi, Inventargröße und -benutzung, Meilensteine, Reisekatalogisierung und vieles mehr.

27. Oktober – Sea of Thieves: The Herald of the Flame

Das Schicksal hält dunkle Geheimnisse bereit, während die Pirat*innen die Spur eines alten Feindes aufnehmen. Verhindere eine Prophezeiung und rette die Meere vor dem Untergang im achten, zeitlich begrenzten Abenteuer von Sea of Thieves, das noch bis zum 27. Oktober läuft.

Jetzt verfügbar – Die Sims 4: Get To Work Expansion Pack

Spiele das Get to Work Expansion Pack kostenlos mit Game Pass Ultimate und EA Play in Die Sims 4, das ab heute kostenlos spielbar ist. Du wirst Detektiv*in, Wissenschaftler*in oder gründest Deine eigene Einzelhandelsgeschäft und steigst zum Simoleonaire auf.

19. Oktober – Minecraft Dungeons: Fauna Faire

Kommt zur großen Feier in der Oberwelt, mit einer Reihe von Aktivitäten für alle. Nehmt es mit dem brandneuen Tower-Multiplayer auf, erkundet die Dschungel-Ebene Treetop Tangle oder nehmt das Aussehen eures freundlichen Lieblingsmobs an. Der Jahrmarkt steckt voller Überraschungen – wen wirst Du zum Fest mitbringen?

25. Oktober – Age of Empires IV: Anniversary Edition

PC Game Pass- und Ultimate-Mitglieder erhalten am 25. Oktober ohne zusätzliche Kosten Zugang zur Age of Empires IV: Anniversary Edition. Age of Empires IV: Anniversary Edition bietet sowohl vertraute als auch innovative neue Möglichkeiten zur Erweiterung Deines Imperiums. Auf Dich warten eine Vielzahl von kostenlosen neuen Inhalten und Funktionen, darunter brandneue Zivilisationen – die Osmanen und Malier, neue Karten, zusätzliche Updates im Spiel und vieles mehr.

27. Oktober – Fallout 76: 25th Anniversary Bundle

Feiere 25 Jahre Nuka-Cola, Deathclaws und das Ödland mit dem Fallout 25th Anniversary Bundle für Fallout 76. Enthält einen Waffenskin, C.A.M.P.-Items, Lunchboxen und Kaugummi (inklusive Scherz)! Außerdem kannst Du diese Perks auf PC und Konsole in Anspruch nehmen.

27. Oktober – Secret Neighbor: Sportswear Bundle

Peppe Dein Aussehen mit dem neuen Sportswear-Bundle auf, das ein neues Neighbor-Tennis-Kosmetikset und ein Leader-Basketball-Kosmetikset enthält. Mit diesem Paket erhältst Du außerdem eine Rolle Arcade-Coupons, die Du im Shop im Spiel einlösen kannst und das neue “X”-Emote, mit dem Du Deinen Freund*innen zeigen kannst, was Deine Lieblingsplattform ist.

Slime Rancher 2 ist jetzt mit Touch-Steuerung über Xbox Cloud Gaming verfügbar. Außerdem kannst Du ab dem 21. Oktober Persona 5 Royal mit Touch-Steuerung spielen und 5 einzigartige, benutzerdefinierte Layouts für die Touch-Steuerung erleben, die sich je nach Szenario im Spiel ändern. Stürz Dich auf diese Games unter xbox.com/play über den Browser, die Xbox Game Pass-App für Android oder die Xbox-App für PC – kein Controller erforderlich.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deinen20 Prozent Preisnachlassauf Spiele und 10 Prozent Rabatt auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

