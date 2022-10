PM: Der DualSense Edge Wireless-Controller für PS5 erscheint weltweit am 26. Januar (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, euch heute mitteilen zu können, dass der DualSense Edge Wireless-Controller – der erste von PlayStation entwickelte, hochgradig anpassbare Controller – am 26. Januar weltweit erscheint. Der DualSense Edge Wireless-Controller für PS5 ist auf extreme Leistungsfähigkeit und Personalisierung ausgelegt und bietet euch die Möglichkeit, eure eigenen einmaligen Spielerlebnisse mit benutzerdefinierten, auf euren Spielstil zugeschnittenen Steuerelementen zu gestalten.

Der DualSense Edge Wireless-Controller ist zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 239,99 € erhältlich. Darüber hinaus sind die ersetzbaren Stickmodule ab dem 26. Januar weltweit zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 24,99 € erhältlich.

Vorbestellungen des Controllers und der ersetzbaren Stickmodule sind ab dem kommenden Dienstag, den 25. Oktober, bei ausgewählten Anbietern möglich. Informiert euch daher bei eurem Händler vor Ort.

Der DualSense Edge Wireless-Controller verfügt über eine Vielzahl von hardware- und softwarebasierten Personalisierungsoptionen, darunter eine Neuzuordnung der Tasten, die Möglichkeit zur Feinabstimmung der Stick-Empfindlichkeit und der Trigger, Optionen zum Wechseln zwischen mehreren Steuerungsprofilen und eine einmalige Benutzeroberfläche auf dem Controller. Er bietet außerdem den typischen Komfort und die immersiven Funktionen des DualSense Wireless-Controllers wie haptisches Feedback und adaptive Trigger.*

Ihr könnt den DualSense Edge Wireless-Controller mit den im Lieferumfang enthaltenen drei austauschbaren Stickkappen-Sets und den zwei austauschbaren Rücktasten-Sets ganz nach eurem Geschmack gestalten. All das erhaltet ihr als Paket in der im Lieferumfang enthaltenen Schutztasche und ihr könnt den Controller sogar über eine USB-Verbindung aufladen, während er in der Tasche verstaut ist, damit ihr immer bereit für eure nächste Gaming-Session seid.

Hier eine Liste des Lieferumfangs sowie ein genauerer Blick auf die Schutztasche:

Informiert euch ab nächster Woche bei eurem Händler vor Ort über die Einzelheiten zur Vorbestellung und erfahrt hier auf PlayStation.com mehr über den DualSense Edge Wireless-Controller.

Ab Dienstag, den 25. Oktober 2022 (solange Vorrat reicht), können der DualSense Edge Wireless-Controller und die ersetzbaren Stickmodule in den USA, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg ausschließlich über direct.playstation.com vorbestellt werden.

Der DualSense Edge Wireless-Controller und die ersetzbaren Stickmodule sind ab dem 26. Januar 2023 für Kunden von direct.playstation.com in diesen Ländern erhältlich und werden ab dem 23. Februar 2023 bei anderen teilnehmenden Händlern angeboten.

Haltet euch auf direct.playstation.com für weitere Informationen auf dem Laufenden.

*Haptisches Feedback und adaptive Trigger sind verfügbar, wenn sie vom Spiel unterstützt werden.