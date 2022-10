PM: FIFA 23: Die überarbeitete FUT-Chemie und die neuen FUT Momente erklärt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit Jahren ist FUT das Herzstück von Electronic Arts gefeierter Fußball-Simulation und daran hat sich in FIFA 23 nichts geändert. Diesmal haben die Verantwortlichen von EA Sports ein paar Änderungen vorgenommen, unter anderem an der Chemie eurer Mannschaft. Nachfolgend erklären wir euch, was sich genau verändert hat und über welchen neuen Ultimate Team-Singleplayer-Modus ihr euch freuen dürft.

Beginnen wir mit der FUT-Chemie, bei der ihr nun mehr Freiheiten genießt. Anders als noch in den vorherigen Games sind die direkten Links zwischen euren Spielern nun Geschichte. Diese waren früher nötig, um die maximale Chemie zu erreichen. Das bestmögliche Ergebnis waren hierbei 10 Chemie-Punkte pro Spieler.

Nun kann jeder Spieler höchstens 3 Chemie-Punkte erreichen, die in Form von drei Diamanten links unten auf seiner Karte angezeigt werden. Sobald alle drei gefüllt sind, hat der entsprechende Spieler den besten Chemie-Wert erreicht. Der neue Maximalwert ist somit logischerweise 33.

Die Bedingungen, um Chemie zu erhalten, haben sich übrigens nicht verändert: Spieler derselben Nationalität, derselben Liga oder aus demselben Team beeinflussen sich weiterhin gegenseitig positiv. Allerdings müssen diese nun in FIFA 23 nicht mehr zwingend auf benachbarten Positionen spielen, um einen Chemie-Boost zu erhalten.

Des Weiteren sind auch die negativen Chemie-Effekte in FUT nun passé. In den letzten Spielen wurden Spieler mit 0 Chemie noch geschwächt, da sie nicht ins Team passten. Diese Schwächung entfällt im aktuellen Game. Hat einer eurer Spieler 0 Chemie, weil er beispielsweise auf der falschen Position spielt, zeigt dies ein gelbes Ausrufezeichen an. Ansonsten hat es hingegen keine Auswirkungen.

Kleine Anmerkung zu FUT Heroes und Ikonen: Diese erhalten die volle Chemie, wenn sie auf der korrekten Position spielen. Heroes wirken sich auf die Chemie von Spielern aus derselben Liga aus, FUT Ikonen auf die gleiche Nationalität.

Ihr genießt in FIFA 23 somit kurz gesagt bedeutend mehr Freiheiten bei der Zusammenstellung eures Dreamteams, ohne euch um Links oder etwaige negative Statuseffekte der Chemie großartig Gedanken machen zu müssen.

Nun kommen wir zum eingangs bereits kurz erwähnten neuen Singleplayer-Spielmodus: FUT Momente. Diesen könnt ihr euch als den Bruder der Spielbaren Highlights des Karrieremodus vorstellen. Auch hier werdet ihr in ein laufendes Spiel geworfen und müsst bestimmte Situationen erfolgreich gestalten.

Ein interessanter Unterschied ist jedoch, dass ihr hier auch reale Spielszenen aus echten Partien nachspielen könnt. Das sorgt für noch mehr Authentizität auf dem Spielfeld und dürfte Fans freuen. Da die FUT Momente in FIFA 23 oft nur wenige Minuten dauern, eignen sie sich wunderbar als kleiner Zeitvertreib für zwischendurch.

Eine FUT Momente-Partie kann ungefähr so aussehen: Bereitet mit einem Premier League-Spieler per Flanke ein Tor vor und erzielt mit einem Premier League-Spieler vier Tore in der laufenden Partie. Beide Ziele müssen erreicht werden, ehe die Zeit abläuft. Die Aufgaben variieren natürlich immer wieder, was den Spielmodus frisch hält.

Selbstverständlich erhaltet ihr auch Belohnungen für eure Mühen und zwar Sterne. Hierbei handelt es sich um eine neue Währung, die nur in FUT Momente verfügbar ist. Habt ihr genug Aufgaben erfüllt und so eine ordentliche Menge Sterne angehäuft, könnt ihr diese schließlich gegen Items, Packs und Leihspieler eintauschen.

Nun sind wir auch schon fast am Ende unseres kleinen Überblicks zu den FUT-Neuerungen in FIFA 23 angekommen. Vorher möchten wir euch noch ein paar allgemeine Tipps für den Modus mit auf den Weg geben:

Und das war es auch schon mit unserer kleinen Übersicht zum überarbeiteten FUT Chemie-System und den neuen FUT Momente in FIFA 23. Habt ihr noch weitere Tipps für Ultimate Team? Verratet sie uns gerne unten in den Kommentaren!