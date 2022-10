Need for Speed Unbound: Trailer zu Polizei und Belohnungen

PC Xbox X PS5

Electronic Arts hat heute unter dem Motto "Lass die Würfeln rollen" erneut einen Trailer zum kommenden Need for Speed Unbound veröffentlicht. Der ungefähr anderthalb Minuten lange Clip, den ihr direkt unter diesen Zeilen anschauen könnt, konzentriert sich auf das Belohnungssystem.

Getreu dem Motto "Wer nichts wagt, der nichts gewinnt" werdet ihr auf mehrfache Art motiviert, ein gewisses Maß an Risiko in der Welt des Street-Racings einzugehen. So verdient ihr zum einen mehr Geld, je besser und spektakulärer es euch gelingt, vor den Cops zu fliehen. Das Fahndungslevel steigt dabei mit der Anzahl an Rennen, an denen ihr beteiligt wart. Mit der Wahrscheinlichkeit auf Polizei zu treffen steigt aber auch die Gefahr für euch: Die Gesetzeshüter setzen zunehmend professionelleres Equipment ein, um euch zum Begleichen diverser Strafzettel zu zwingen, wie zum Beispiel schnellere Autos oder Hubschrauber.

Eine weitere Methode möglichst schnell viel Geld zu verdienen, liegt in der Möglichkeit, in den zahlreichen Rennen der Stadt auf euch selbst zu wetten. Die Gewinne solltet ihr am besten in euer Auto investieren, damit ihr eine Chance habt, möglichst gut bei den jeden Samstag stattfindenden Qualifikationsrennen für das sogenannte "The Grand"-Event abzuschneiden. Dieses Rennen findet wiederum aller 4 Wochen statt und stellt die größte Herausforderung in der Racing-Szene des Spielschauplatzes Lakeshore dar.

Need for Speed Unbound erscheint am 2.12.2022 für PC, PS5 sowie Xbox Series X/S.