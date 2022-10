Alles andere als Pest und Cholera

PC Switch Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

A Plague Tale - Requiem ab 55,90 € bei Amazon.de kaufen.

In unserem Noten-Vergleich zu A Plague Tale - Requiem führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de, GamePro.de, GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: A Plague Tale - Requiem

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* Gamepro 82

v. 100 Die Verbesserungen, sei es bei den Mechaniken oder der Technik, sind sinnvoll und groß genug, um mich zusammen mit der atemberaubenden Welt soweit über verschenktes Potenzial hinwegsehen zu lassen, dass es für mich trotzdem ein tolles Erlebnis war. Allerdings reicht die Fortsetzung nicht ganz an den Vorgänger heran, der sich mit mehr Staun-Momenten runder anfühlt. GameStar 86

v. 100 Gelungene Fortsetzung mit intensivem Stealth-Gameplay, glaubhaften Charakteren und nur geringfügigen Story-Schwächen. (Test hinter der Paywall) GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

8

v. 10 Ich mochte Plague Tale: Innocence sehr gerne, obwohl es mir persönlich zum Schluss ein wenig zu trashig und abgedreht wurde. Dementsprechend war ich auch sehr auf Requiem gespannt. [...] Ich habe keine Ahnung, warum ausgerechnet dem ersten Spieldrittel in vielerlei Hinsicht der meiste Feinschliff fehlt, aber ich bin froh, dass das Action-Adventure danach noch die Kurve kriegte. [...] Ich halte den Vorgänger dennoch für das bessere Spiel, da er allgemein viel runder daherkam. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 9.0

v. 10 Nur in wenigen Games überhaupt habe ich die Hauptfiguren so sehr ins Herz geschlossen wie in A Plague Tale - Innocence. Daran ändert sich auch im erzählerisch bis zum Schluss befriedigenderen Reqiuem nichts. Requiem legt aber insbesondere beim Gameplay zu. Auch mit den oft cleveren Rätseln und freien Erkundungspassagen habe ich überwiegend noch mehr Spaß als im Vorgänger, sodass ich über die völlig deplatzierten Abwehrschlachten hinwegsehen kann.

Durchschnittswertung 8.5 *Zuletzt überprüft: 18.10.2022, 11:30 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.