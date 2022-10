Dumb Money: Verfilmung des Gamestop-Skandals mit weiteren Darstellern

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der zurzeit in der Produktion befindliche Streifen Dumb Money kann inzwischen immer mehr Darsteller vorweisen. Der Streifen basiert auf dem Buch The Antisocial Network von Ben Mezrich und beschreibt den Gamestop-Skandal aus dem Jahr 2021, als die Gamestop-Aktie der gleichnamigen Handelskette durch eine Reddit-Aktion auf einen absurden Höhenflug geschickt wurde. Hagen hat den Skandal in seiner damaligen GamersGlobal-News sehr ausführlich beschrieben.

Bis jetzt standen die Darsteller Sebastian Stan, bekannt als Winter Soldier aus den Marvel Filmen, Seth Rogen (Steve Jobs) sowie Shailene Woodley (Die Bestimmung), Pete Davidson (The Suicide Squad) und Paul Dano (The Batman) fest. Jetzt kommen noch Vincent D’Onofrio, bekannt als Kingpin aus den Marvel-Serien, Anthony Ramos (Hamilton) und Dane DeHaan (Valerian) hinzu, so dass der Film schon jetzt mit einem beachtlichen Starensemble aufwarten kann.

Als Regisseur konnte Craig Gillespie gewonnen werden, der unter anderen den Kinofilm Cruelia oder die BioPic-Serie Pam & Tommy inszenierte. Das Drehbuch stammt von Rebecca Angelo und Lauren Schuker Blum. Obwohl die Dreharbeiten schon stattfinden, ist noch kein Starttermin für Dumb Money bekannt gegeben worden.