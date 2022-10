Zid Journey: Kickstarter-Kampagne zum Dinosaurier-Abenteuer gestartet

PC Linux MacOS

Das polnische Indie-Studio Azure Mountain hat aus den sechs Jahren Entwicklungsdauer für ihr Erstlingswerk Zniw Adventure gelernt und beschlossen, dass es beim Nachfolger schneller gehen muss. Das Budget für die dazu nötige Unterstützung möchten sie über die kürzlich gestartete Kickstarter-Kampagne einsammeln. Die angefragten 8.000 Euro wurden bereits nach wenigen Stunden erreicht, die ersten Stretch Goals sind also schon in Sicht. Als Nächstes würde bei der 12.000 Euro-Stufe die deutsche und französische Übersetzung direkt bei Release des Spiels sichergestellt werden.

In Zid Journey spielt ihr den jungen Dinosaurier und Titelhelden Zid, der eines Tages im Wald ein seltsames, verlassenes Ei entdeckt. Er kümmert sich fürsorglich darum, bis daraus ein Daspletosaurus-Baby entschlüpft, eine besonders blutrünstige und gefürchtete Dino-Art in der Gegend. Ihr müsst euch nun also als Monsterdino-Daddy beweisen und nebenbei auch noch nach eurer eigenen verschollenen Familie suchen.

Als Unterstützer könnt ihr euch für 10 Euro in der begrenzt erhältlichen "Early avian"-Stufe oder für reguläre 13 Euro eine digitale Lizenz sichern. Sammler finden zwar auch ein Artbook oder eine Figur in den Rewards wieder, eine Big Box ist allerdings derzeit nicht vorgesehen.

Das Spiel wird wie auch sein Vorgänger mit der quelloffenen Spiele-Engine Adventure Game Studio erstellt und soll Ende 2024 erscheinen. Auf Steam könnt ihr euch eine kostenlose Demoversion herunterladen. Die Kampagne läuft noch bis zum 16. November 2022.