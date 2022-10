Elden Ring: Musik-Event angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im "The Bourbon Room" in Los Angeles soll am dritten Dezember eine Musikveranstaltung namens "Eine Nacht in den Zwischenlanden" mit angejazzten Elden Ring-Themen stattfinden. Es sind zwei Auftritte geplant, zu denen es neben normalen Eintrittskarten auch Streamingtickets gibt. Leider ist das Streamingangebot bisher auf die USA beschränkt, und es gibt keine Informationen zu einer weiteren Auswertung.

Die Liveband wird vom mit dem Grammy ausgezeichneten Saxophonisten Kenny Garrett und dem japanischen Trompeter Takuya Kuroda angeführt. Im anhängenden Video sprechen die beiden Musiker über ihre kreative Umsetzung der Zwischenlande.