Montagmorgen-Podcast #463

Teaser Hagen und Jörg blicken auf eine Woche voller Tests, greifen Feedback zur Sonntagsfrage auf und beantworten natürlich auch eure Fragen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Vorschau in dieser Woche könnte man prägnant umreißen mit Tests, Tests, Tests! Wer es etwas weniger prägnant und vielleicht auch eine Spur verwirrter mag, der darf sich auch in diesem MoMoCa über Hagens Überleitungskünste freuen. Neben den Rezensionen, bei denen auch Rüdiger Steidle und Christian Burtchen als Tester zu Wort kommen, steht dazu eine neue Stunde der Kritiker an. Zum Ende gibt es im Kontext einer Frage zum Thema "Sparen in Krisenzeiten" außerdem ein paar Worte von Jörg und Hagen zur aktuellen Lage von GG.

Die Timecodes dieser Folge: