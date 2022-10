PM: Frische deinen Look mit der „Horizon Forbidden West“-Kollektion von ASOS auf (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Während Aloys Outfits im Spiel ihrem Schutz dienen und ihr Überleben sicherstellen sollen, dreht sich unsere Partnerschaft mit ASOS um bequeme Kleidung für unsere Fans. Diese Unisexkollektion aus Gaming- und Straßenkleidung umfasst Joggers, Hoodies und Shirts, die sowohl zusammen als auch einzeln funktionieren.

Obwohl unsere Straßenkleidung stark vom Spiel inspiriert wurde– du wirst vielleicht Elemente und Details von Aloys Look, unseren Horizon-Comicromanen oder unserer Key Art wiedererkennen–, haben wir darauf geachtet, Mode zu kreieren, die zu vielen verschiedenen Stilen passt.

Die besonders weichen Shirts und bequemen Joggers eignen sich hervorragend für Gaming-Marathons, während du den verbotenen Westen erkundest (vielleicht im Modus „Neues Spiel+“?).

Diese Kollektion wird unter unserer eigenen Merchandise-Marke „Horizon Raw Materials“ veröffentlicht und zwischen 26£ und 38£ kosten*. Die Kollektion ist ab heute in den Regionen EU und UK verfügbar und wird zu Beginn des Jahres 2023 auch in US erhältlich sein.

Du musst jedoch nicht zum nächsten Händler gehen, sondern kannst dir die gesamte Kollektion auch hier ansehen: [LINK]

Besuche in der nächsten Zeit die Instagram- und Tiktok-Seiten von Guerrilla, um an Styling-Herausforderungen und anderen spaßigen Aktivitäten rund um die Veröffentlichung der Kollektion teilzunehmen!

*Unverbindliche Preisempfehlung. Einzelhandelspreise können variieren.