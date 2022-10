PM: Alles, was ihr über den PlayStation Twitch-Kanal wissen müsst (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Let’s Plays, Reveal-Streams der heißesten Neuerscheinungen, spannende Talks oder interaktiven Quiz-Shows: Dreimal die Woche, jeweils montags, mittwochs und freitags, präsentiert euch unser PlayStation Stream-Team auf dem offiziellen PlayStation Twitch-Kanal für Deutschland, Österreich und der Schweiz ein abwechslungsreiches Live-Streaming-Programm. Wenn ihr schon mal sehen möchtet, was euch in der nächsten Zeit an Themen erwartet, den aktuellen Wochenplan findet ihr auf dem Channel. Folgt uns auf Twitch und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr in Zukunft keinen Stream verpasst.

Wir legen großen Wert auf den regen Austausch mit der PlayStation-Community und belohnen euch fürs Mitmachen. Meldet euch auf twitch.playstation.com mit eurem Twitch-Konto an und sammelt mit jeder Interaktion Show Tokens und Fan Tokens, die ihr gegen fantastische Belohnungen eintauscht. Bitte beachtet, dass ihr die Twitch-Extension installieren müsst, um zum Beispiel an Umfragen teilzunehmen oder Quizfragen zu beantworten. Folgt dazu am Beginn eines Streams der Aufforderung zur Installation.

Fan Tokens bekommt ihr für alle Aktivitäten und Interaktionen. Je mehr Fan Tokens ihr sammelt, desto höher steigt ihr im Rang auf. Es gibt insgesamt vier Ränge: Bronze, Silber, Gold und Platin. Je höher euer Rang, desto mehr Show Tokens bekommt ihr für jede weitere Interaktion.

Ihr erhaltet zudem Show Tokens für alle Interaktionen, zum Beispiel beim Zuschauen, der Teilnahme an Umfragen oder durch die Beantwortung von Quizfragen. Show Tokens tauscht ihr in eurem Konto auf twitch.playstation.com gegen großartige Belohnungen wie Spiele, Merchandise oder wertvolles Zubehör ein.

Habt ihr unsere große Vorstellungsrunde verpasst? Kein Problem, schaut euch das Video an und lernt unsere Talents kennen. Bleibt aber unbedingt bis zum Schluss dabei, denn nach dem lockeren Talk werden noch einige Runden Fall Guys gespielt. Das müsst ihr gesehen haben.

absolutunlustig

Auf dem Twitch-Channel und YouTube-Kanal von Tim wird natürlich gezockt. Aber nicht einfach so, sondern immer verbunden mit einer Challenge, die von den Zuschauerinnen und Zuschauer seiner Community vorgeschlagen wird. Beispielweise Fortnite, aber nur mit dem Loot aus einer Kiste oder Minecraft und dabei nur gerade laufen.

JustBecci

Viel Temperament und Wiener Charme, das ist die perfekte Kombination, mit der JustBecci ihre 40.000 Follower auf Twitch regelmäßig mit Variety Streams bestens unterhält. Dabei stehen Gaming und Lifestyle-Themen wie Fitness und Kochen im Vordergrund. Ihr Talent als charmante Entertainerin stellt sie auch bei der Moderation kompletter Bühnenshows unter Beweis.

Kartoffel König

Eddy hat ein langfristiges Ziel: die Weltherrschaft. Das kann aber noch ein bisschen dauern, also wird erst einmal der virtuelle Raum erobert. Und zwar seit mehr als vier Jahren auf dem YouTube-Kanal vom Kartoffel König mit mehr als 100.000 Abonnenten und jetzt natürlich auch auf Twitch. Seine Themen: Alles rund um Videospiele mit News, Infos oder kompletten Guides.

ManaTro

Viel Humor, Ehrgeiz und Kreativität, aber mit der Geduld hat ist es nicht so weit her. Das sagen nicht wir, das sagt die 21-jährige Mana aus Hamburg über sich. Auf ihrem Twitch-Kanal stehen die Themen Gaming, Musik und Film im Fokus. Und Mana hat wohl auch ein ganz besonderes Faible für Bugsnax, schaut euch definitiv das Video ihres Streams auf dem PlayStation-Kanal an.

Pelikano

Der 22-jährige Österreicher ist bereits seit 2015 auf Twitch aktiv und streamt alles, was er interessant findet. Und das ist eine ganze Menge, unter anderem schwere Spiele und so finden sich eine ganze Reihe Elden Ring-Videos in seinem Repertoire. Begonnen hat Pelikano seien Karriere übrigens mit einem Stream von Bloodborne über PS Share.

Taito Karasu

Chris ist Familienvater und leidenschaftlicher Zocker, beginnt Games grundsätzlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und spielt auf seinem Twitch-Kanal eigentlich alles, Hauptsache es wird kräftig gelootet und gelevelt. Einige seiner absoluten Lieblingstitel aus den letzten Jahren: Ghost of Tsushima und Detroit: Become Human.

Habt ihr Lust uns auf unserem Twitch-Kanal tatkräftig zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf eure Bewerbung mit Lebenslauf, Video und Links zu euren Social-Media-Kanälen. Alle weiteren Informationen findet ihr in diesem Blogpost.