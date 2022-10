Splinter Cell Remake verliert Director

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach 11 Jahren verlässt David Grivel Ubisoft, wird aber der Spieleindustrie treu bleiben. Zuletzt war Grivel der Director des angekündigten Splinter Cell Remake (Bestätigung des Remake). Wie es mit dem Spiel weitergeht, ist nicht bekannt. Seit September wird aber von Ubisoft ein Scriptwriter gesucht, welcher die Originalstory modernisieren soll.

David Grivel will sich neuen Abenteuern widmen und verabschiedet sich von Ubisoft bei Linkedin. Er arbeitete in der Vergangenheit unter anderem an Ghost Recon - Future Soldier, Splinter Cell Blacklist, Assassin’s Creed Unity, Far Cry 4, 5 und 6.