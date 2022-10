Spiele-Check von SupArai

Sunday Gold versucht verschiedene Genres unter einen Hut zu bringen: Nach Adventure-Passagen verschlägt es euch in rundentaktische Kämpfe, rollenspielmäßig rüstet ihr eure Gang zwischendurch mit Items aus und verteilt Punkte in den Skill-Trees. Eingebettet ist der Genremix in eine raue Gangstergeschichte in einer düsteren Zukunftsversion Londons. Die Entwickler haben sich also viel vorgenommen, kann das gut gehen? Kurz gesagt: Ja, allerdings mit Abstrichen.

An diesem Schauplatz eines blutigen Verbrechens habe ich schon viele Aktionspunkte verbraucht. Sally, die Frau fürs Grobe, wird die letzten drei Punkte einsetzen, um noch das Bücherregal anzuheben

Rundenweises Rätseln vor dem Rundenkampf

Ein schickes Comic-Intro macht euch klar, wohin es euch in Sunday Gold verschlägt: In die zwielichtige Welt der Kleingangster, mit rauer, klarer Sprache, Zigaretten und Alkohol. Eure erste Aufgabe besteht dann auch darin, zurück in die Kneipe zu gelangen, aus der euch der Türsteher unsanft befördert hat – weil ihr einem anderen Gast eine gelangt habt.



Was euch direkt in die Adventure-Phase bringt: Mit eurem Charakter Frank klopft ihr den Bildschirm nach Objekten ab und untersucht sie. Mit den rätselrelevanten Objekten könnt ihr zudem interagieren, was euch jedoch Aktionspunkte kostet. So wandern beispielsweise Gegenstände in euer Inventar oder ihr verändert die Umgebung. Habt ihr alle Punkte verbraucht oder gibt es nichts mehr zu tun, startet ihr die nächste Runde. Bevor es weitergeht steigt automatisch das Bedrohungslevel des Gebiets, in dem ihr euch aufhaltet. Diese Mechanik führt in späteren Arealen dazu, dass euch nach einer bestimmten Rundenzahl Feinde angreifen.



Geratet ihr in eine Auseinandersetzung, fechtet ihr diese im klassischen Rundenkampfsystem aus. Jedem Charakter stehen bestimmte Fähigkeiten zu Verfügung. Ihr entscheidet euch zwischen Angriff und Verteidigung, ob ihr einen Booster einschmeißt, ein Mitglied eures Teams bufft oder heilt. Allerdings müsst ihr auch im Kampf auf eure Aktionspunkte achten: Kein Skill ist kostenfrei. Sind alle Punkte aufgebraucht, ladet ihr sie nur mit einer Runde „Blocken“ wieder auf.

Die Rundenkämpfe spielen sich ok, werden aber schnell zu leicht und gleichförmig.

Ein ungleiches Trio

Nach dem Prolog vervollständigt sich eure Gruppe zu einem Trio, in dem sich jeder Charakter durch eigene Stärken und Schwächen auszeichnet. Der rauchenden Fuselliebhaber Frank knackt fortan Schlösser und nutzt im Kampf Schusswaffen. Sally ist die Frau fürs Grobe, sie nimmt Gegenstände auseinander, bewegt Schweres und langt mit ihrem Schlagring ordentlich zu. Der ängstliche IT-Experte Gavin hackt sich in Computer, schwingt den Baseballschläger und hantiert gerne mit Granaten.



Die verschiedenen Rollen baut ihr nach Level-Aufstiegen – Erfahrungspunkte verdient ihr euch durch vollendete Rätselaktionen und gewonnene Kämpfe – in einem Skilltree weiter aus. Oder ihr steigert Passiva wie die Anzahl eurer Aktionspunkte. Außerdem rüstet ihr eure Helden mit gefundenen Waffen, Munitionsarten oder Support-Items aus.

Die Skilltrees eurer Helden sind zwar übersichtlich, der Ausbau der Helden macht sich in den Kämpen aber bemerkbar.

Gelungene Inszenierung und rauchig-raue Atmosphäre

Die Geschichte, durch die euch Sunday führt, mag nicht die originellste sein: Ein zusammengewürfeltes, zwielichtiges Gangster-Trio ist einem zwielichtigen, korrupten Milliardär auf den Fersen, um eine Art Verschwörung aufzudecken. Na ja. Aber die Story wird gut in Szene gesetzt und Sunday Gold zu spielen ist wie einen guten Comic lesen: Die Welt ist brutal, die Charaktere sind überzeichnet. Es wird geflucht, geraucht und gesoffen.



Grafisch wirkt das Gezeigte teilweise etwas nachlässig, im Gesamten aber trotzdem stimmig. Sehr gut gefällt mir die englische Sprachausgabe in den Gesprächssequenzen. Alle Charaktere sprechen mit einem Akzent, durch den Schimpfworte und Beleidigungen wunderbar authentisch rüberkommen.

Im Vergleich zu den beiden anderen wirkt das Hacking-Minispiel auf den ersten Blick megakompliziert – mit einem Trick ist es aber ebenso schnell ausgehebelt.

Es ist nicht alles Gold, aber das Gesamtpaket glänzt

Die Verquickung der Spielsysteme Rundentaktik und Adventure macht auf mich insgesamt einen zu aufgesetzten Eindruck. Häufig hätte ich gerne einfach die Story weitergespielt, musste aber einen Rundenkampf absolvieren. Die Gefechte wiederum empfand ich zu Beginn des Spiels als zäh, spätestens ab Mitte des ersten Kapitels liefen sie zu routiniert ab. Dabei lassen Inszenierung und Ablauf Persona 5-Vibes aufkommen. Die Klasse dieses Ausnahmerollenspiels erreicht das Kampfsystem erwartungsgemäß aber nicht.



Zudem existieren drei charakterspezifische Minispiele, die zwar nur selten zum Einsatz kommen, allerdings im aktuellen Zustand völlig überflüssig sind. Denn Sallys Kraftprobe und Franks Schlossknacken besitzen keinerlei spielerischen Anspruch. Eine Ausnahme ist das Hacking, aber auch das ist mit einem Trick schnell durchschaut. Schade, denn in der Theorie könnten die Minispiele etwas Auflockerung bringen.



In den acht Stunden, die ich bislang im dystopischen London verbracht habe, hatte ich trotz der Schwächen eine gute Zeit: Der comichafte Grafikstil gefällt mir und die dreckig-gewalttätige Pulp-Atmosphäre der Spielwelt wird stimmig rübergebracht. Außerdem kommt mir entgegen, dass die Komplexität der Rätsel überschaubar ist und ich die Lösung bislang stets selbst herausgefunden habe. Auch dass für die Rundenkämpfe keine taktischen Meisterleistungen erforderlich sind, hat etwas. Denn dadurch kann ich mich schneller wieder der Story und den Rätseleinlagen mit meinen drei Ganoven widmen. Zugegebenermaßen habe ich mir aber mehr von Sunday Gold versprochen.