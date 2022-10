Die nackte Kanone: Reboot mit Liam Neeson in der Planung

PC PS4

Die Slapstick-Komödie Die nackte Kanone und seine zwei Nachfolgefilme mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle genießen mittlerweile Kultstatus, was die zahlreichen Referenzen an die Popkultur gezeigt haben.

So berichtete schon GG-User McSpain über ein Video auf Basis des Videospiels Mafia 2, dass die bekannte Introszene der Filmreihe nachstellte. Ein weiteres Beispiel ist ein Mash-up-Video von GG-User eli_handle_b.wav, das Leslie Nielsen als Lt. Frank Drebin in dem Story-Advenure Detroit – Become Human zeigt.

Nachdem es schon längere Zeit Gerüchte über einen Reboot von Die Nackte Kanone gab, berichtet das Branchenmagazin Varity, dass sich Liam Neeson derzeit in Verhandlungen befindet, in die Comedy-Fußstapfen von Leslie Nielsen zu schlüpfen.

Ein Regisseur ist mit Akiva Schaffer ebenfalls bereits gefunden, der erst kürzlich für die Live-Action-Verfilmung von Chip und Chap – Ritter des Rechts gute Kritiken bekam. Schaffer ist auch für das Drehbuch verantwortlich, das er gemeinsam mit Dan Gregor und Doug Mand geschrieben hat. Seth McFarlane, bekannt aus der Sci-Fi-Serie The Orville und Erica Huggins produzieren den Film über ihre Firma Fuzzy Door.

Solltet ihr den alten Film oder die Filmreihe entgegen aller Erwartungen noch nicht kennen, könnt ihr euch einen kurzen und wie der Autor findet witzigen Filmschnipsel ansehen, der den dort vorkommenden typischen Humor wiederspiegelt.