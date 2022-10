Bayonetta 3: Boykottaufruf von ehemaliger Sprecherin

Switch

Kürzlich wurde von Platinum Games bestätigt, dass mit Jennifer Hale, unter anderem bekannt als weiblicher Shepard aus den Spielen der Mass Effect-Serie, eine neue Sprecherin für die Hauptfigur des kommenden Bayonetta 3 engagiert wurde. Als Grund wurden Überschneidungen mit dem Zeitplan von Hellena Taylor genannt.

Nun meldete sich die Stimme der Hexe aus den ersten beiden Teilen, gemäß einem Bericht von VGC, selbst zu Wort. Per Nachrichten auf ihrem Twitter-Account machte die Schauspielerin öffentlich, dass ihr für die Arbeiten an Bayonetta 3 ein Betrag von 4.000 US-Dollar angeboten wurde. Das Angebot selbst ist für sie "legal, aber unmoralisch“, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass "das Bayonetta-Franchise ungefähr 450 Millionen Dollar eingespielt hat".

In Folge der empfundenen Beleidigung vor dem Hintergrund ihrer mehr als siebenjährigen Schauspielausbildung in London und Los Angeles sowie fehlender Angebote leidet Hellena Taylor an Depressionen und Selbstmordgedanken. Das Verbreiten der Nachricht selbst verstößt gemäß eigener Aussage gegen ein Non-Disclosure-Agreement. Sie hat aber keine Angst diesbezüglich, da sie ohnehin kein Geld besitze, welches Nintendo oder Platinum Games einklagen könnten. Abschließend fordert sie die Fans und potentiellen Käufer des Spiels dazu auf, Bayonetta 3 zu boykottieren und das Geld stattdessen gemeinnützigen Zwecken zu spenden.

Bayonetta 3 erscheint am 28.10.2022 exklusiv für Nintendo Switch.