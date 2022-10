Gas Station Simulator: Die Tankstelle war nur der Anfang

PC Switch XOne PS4

Freunde des Gas Station Simulator (zum Spiele-Check) und des Berufssimulationsgenres im Allgemeinen aufgepasst, denn in einer Meldung bei Steam kündigt der Entwickler Drago Entertainment an: Ihr könnt euch mit Dennis befreunden! Ihr fragt euch, wer Dennis ist? Heißt das, ihr habt den Gas Station Simulator bislang noch nicht gespielt? Na gut: Dennis ist die Nervensäge, die euer Tankstellengebäude in regelmäßigen Abständen mit vulgären und/oder euch verhöhnenden Graffitis besprüht. Die müsst ihr anschließend händisch übermalen, und die Zeit fehlt euch natürlich für Wichtigeres - wie das Süßigkeitenregal auffüllen oder das Gäste-WC fegen. Ihr fragt euch also zurecht, warum ihr Wert auf eine Freundschaft mit diesem Bengel legen sollt. Und warum ist das eine Meldung bei Steam wert?

Natürlich steckt mehr dahinter, Drago Entertainment denkt größer, viel größer. Der Entwickler hat neben dem Gas Station Simulator mit dem Road Diner Simulator (hier übernehmt ihr ein runtergekommenes Road Diner und motzt es auf) und dem Motel Simulator (hier übernehmt ihr ein runtergekommenes Motel und motzt es auf) nämlich noch zwei heiße Eisen in der Mache. Und im Road Diner Simulator spielt Dennis ebenfalls eine gewichtige Rolle. Auch dort wird er euch auf verschiedene Arten ordentlich auf den Keks gehen. Allerdings werdet ihr euch im Diner mit ihm befreunden können. Welche genauen Auswirkungen das auf eure Tankstelle haben wird, bleibt nebulös. Aber dann platzt die Bombe: Drago Entertainment plant die drei Spiele der Serie miteinander zu vernetzen! Nennt ihr alle drei Titel euer eigen, wird das Motel in direkter Nähe zu eurer Tankstelle und das Diner auf der gegenüberliegenden Seite der Straße liegen!

Die Gebäude eures kleinen Wüsten-Imperiums werden sich miteinander vernetzen, Vorteile bringen, sich untereinander Boni gewähren und „verschiedene interessante Interaktionen“ ermöglichen. Ein Pinneken Wermutstropfen bleibt allerdings: Der Road Diner Simulator wird laut Steam erst 2023 erscheinen und für den Motel Simulator wird bislang überhaupt kein Veröffentlichungsdatum genannt. Bleibt tapfer - und steigt stattdessen in den Food Truck Simulator. Würdet ihr den nicht auch gerne bei einem Stop im Gas Station Simulator betanken?