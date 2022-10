Project Warlock 2: Entwickler kündigt größere Änderungen an

PC

Die Entwickler des sich im Early Access befindenden Ego-Shooters Project Warlock 2 (zum Spiele-Check) haben in einem umfangreichen Statement weitgehende inhaltliche Änderungen für das Spiel angekündigt. Die ersten Anpassungen, zu denen sie sich aufgrund des Spieler-Feedbacks entschlossen hätten, erfolgten bereits mit dem am 14. Oktobter veröffentlichten ersten, größeren Update.

So wurde bislang das komplette erste Kapitel umstrukturiert und aus den bisherigen sechs werden zwölf Abschnitte. Diese sollen sich insgesamt geradliniger spielen, die Navigation soll leichter fallen und es soll mit Herausforderungen gespickt sein. Im Zuge der Umbauarbeiten wurde zudem das fünfte Kapitel komplett aus dem Spiel entfernt, da es den Erwartungen nicht entsprochen habe. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass es in überarbeiteter Form wieder ins Spiel integriert wird. Außerdem werde man aufgrund des Feedbacks bekannte Systeme des Vorgängers Project Warlock (zum Spiele-Check) in Teil zwei einbauen. Neben einigen Arealen betrifft dies unter anderem eine Veränderung des Perk-Systems. Ziel ist, das System (wieder) variabler zu gestalten, so dass die Perks euren Spielstil besser unterstützen.

In Kürze soll die alte Roadmap überarbeitet und angepasst werden. Nach dem neuen Update werdet ihr eure bisherigen Spielstände übrigens nicht mehr nutzen können. Alle weiteren Infos zu dem ersten großen Update könnt ihr in der Ankündigung bei Steam nachlesen.