King of my tower

Teaser Ein guter Teil der GG-Userschaft fühlt sich vor allem auf dem PC spielerisch zuhause. Wir wüssten gerne, welcher Faktor für euch dafür am maßgeblichsten ist.

Viele der Nutzerinnen und Nutzer auf GamersGlobal sind regelmäßige, wenn nicht gar eingefleischte PC-Spieler. Mit dieser Sonntagsfrage wollen wir uns dem nähern, was für euch den Reiz des PC-Gaming ausmacht. In der unten eingebundenen Umfrage findet ihr eine Bandbreite an Motivationsfaktoren, die dem PC eigen sind. Wie immer wird es erst richtig spannend, wenn ihr eure Antworten in den Kommentaren weiter ausführt. Ihr findet eure Antwort nicht darin wieder? Dann wählt "Anderes"und erleuchtet uns in der Kommentarspalte!

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.