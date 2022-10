Nvidia: Neuer Treiber 522.25 mit Leistungs-Boost für RTX3000er Karten

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Pünktlich zum Launch der Geforce RTX4090 und somit der neuen Grafikkartengeneration hat Nvidia den Treiber mit der Versionsnummer 522.25 veröffentlicht. Anders als die meisten bisher veröffentlichten Treiberupdates hat es die aktuelle Software aber in sich. Nicht nur wird die neue Ada-Lovelace-Architektur unterstützt, auch Grafikkartenbesitzer der letzten Generation, also der RTX3000er Serie kommen überraschend üppig auf ihre Kosten. Laut dem Hersteller sollen "signifikante Optimierungen" in DirectX12 vorgenommen worden sein, die die Leistung der auf der Ampere-Architektur basierenden Grafikprozessoren steigern soll.

Dies wurde durch die Reduzierung an "Overhead in Verbindung mit der API", das heißt weniger CPU-Last erreicht, womit dem Hauptprozessor mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen, um Daten an die Grafikkarte zu schicken, was deren Auslastung erhöht und sich schlicht in mehr FPS zeigen soll. Je niedriger die Auflösung der DirectX12-Anwendung oder je schwächer die CPU im System, umso größer soll der Leistungsschub ausfallen. Dies ließe sich auch bei Raytracing beobachten.

Die Kollegen von ComputerBase haben anhand einer Geforce RTX3090 Ti den neuen Treiber getestet und eine Erhöhung der Performance allgemein und in einigen Spielen sogar deutliche Steigerungen festgestellt. Während in 5K nur ein bis zwei Prozent Leistungszugewinn zu verzeichnen war, waren es bei 4K und WQHD zwischen vier und fünf Prozent. Was bereits mehr Performanceschub darstellt als bei herkömmlichen Treiberupdates, wurde in speziellen Tests einzelner Spiele wie beispielsweise Cyberpunk 2077 mit gut 16 Prozent mehr FPS oder in Halo Infinite mit bis zu 15 Prozent Leistungssteigerung deutlich überholt. In Far Cry 6 sollen es gar 30 bis 45 Prozent mehr FPS sein.

Die durchaus beeindruckende Mehrleistung hat aber auch dafür gesorgt, dass die Karten der letzten und der neuen Generation vom Leistungsniveau etwas näher zusammengerückt sind. Auch wenn keinesfalls alle Titel vom "Boost" profitieren, im Fall von Metro Exodus zum Beispiel sogar ein Prozentpunkt weniger gemessen wurde, dürfte die Nachricht allen Besitzern der Geforce 30er-Serie ein Lächeln auf das Gesicht zaubern.

Des Weiteren wurde von Nvidia eine weit kontroversere Änderung mit Treiber 522.25 eingeführt. Die sogenannte "Mining-Bremse 2.0" wurde durch die neue Software wieder vollständig deaktiviert, sodass kein Workaround mehr nötig ist, um die volle Hash Rate zu erhalten. Die Lite Hash Rate (LHR) soll nach der Installation des Treibers nicht mehr greifen. Bereits zuvor konnte mit NiceHash, T-Rex und NBMiner die LHR umgangen werden, nun sind auch hier durch Anpassungen keine Workarounds mehr nötig.

Da jedoch mittlerweile ein Wechsel der Blockchain von Proof of Work zu Proof of Stake vollzogen wurde, dürfte die bisher beliebte Kryptowährung Ethereum für Miner unrentabel und wenig interessant sein. Nach der Deaktivierung der Mining-Bremse wird eher der Fokus auf Ethereum Classic, Ergo oder Forks (Spaltung der Blockchain in zwei Teile) erwartet.