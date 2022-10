Dwarf Fortress: „Am quälendsten zu lernendes Spiel“ erhält Tutorial

PC

Die Entwickler selbst geben zu Dwarf Fortress an, dass dieses den „wohlverdienten Titel [trägt]“, eines jener Spiele zu sein, die „am quälendsten zu lernen sind“. Das soll sich nun ändern, zumindest was die seit mehreren Jahren in der Entwicklung befindliche Steam-Fassung betrifft. Denn der Zwergenclan-Simulator wird erstmals seit der Veröffentlichung der ursprünglichen Version im Jahr 2006 ein offizielles Tutorial erhalten. In der Ankündigung bei Steam heißt es dazu:

Es gibt eine Menge zu tun, auch nachdem wir all die lächerlichen Tastaturbefehle geändert und die Matrix-ähnliche Oberfläche durch verständliche und großartige Pixelkunst ersetzt haben. Es fehlt noch etwas. Etwas, damit man nicht immer gleich zum Wiki wechseln muss, nur um zu verstehen, was los ist. Die Antwort ist natürlich das Tutorial.

Die dazu auf Valves Plattform veröffentlichten Screenshots deuten entsprechende Unterstützung anhand von Textboxen in Bereichen wie der Kamerasteuerung, dem Bergbau, den Vorräten oder auch der Holzfällerei an. Als „ultimative Testerin“ stellt sich die Frau von Zach Adams – einem der beiden Entwickler – zur Verfügung, die über keinerlei Erfahrung mit dieser Art von Spielen verfügt.

Im Gegensatz zur Originalausgabe mit seiner ASCII-Darstellung wurde die Steam-Version von Dwarf Fortress grafisch deutlich überarbeitet, was sich sowohl in der Spielwelt an sich als auch bei der Benutzeroberfläche zeigt. Wann das fertige, kostenpflichtige Spiel erhältlich sein wird, ist nach wie vor nicht bekannt.