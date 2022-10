Marvel Snap: Neuer Trailer teasert Helden und Schurken an

PC iOS Android

Das derzeit noch im Early Access befindliche Sammelkartenspiel Marvel Snap erscheint in wenigen Tagen am 18. Oktober 2022 für den PC und mobile Plattformen. Zur Veröffentlichung hat das Team der Second Dinner Studios einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der euch in kurzer Abfolge zahlreiche Helden und Schurken vorstellt.

Fans von ähnlich gearteten Titeln wie Blizzards Hearthstone sollten das Layout der Karten bereits kennen. Dabei nehmen die drei Zonenkarten die Mitte der Arena ein, während die Charakterkarten darunter gespielt werden. Ähnlich wie bei anderen Sammelkartenspielen müssen die Spieler mit einem vorgefertigten Kartensatz gegeneinander antreten.

Dabei wird jeder jeweils zwölf Karten in seinem Deck haben und das Spiel selbst wird mit 150 Karten starten, die mit der Zeit stets mehr werden sollen. Die Karten werden auch in verschiedenen Varianten und mit unterschiedlichen Kunststilen erhältlich sein, so dass die Spieler auch ihrer Sammelleidenschaft folgen können.