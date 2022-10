Teaser Bei diesem Editorial könnte es sich auch für neuerdings / schon länger / schon immer PREMIUM-LOSE lohnen, mal reinzuschauen.

Zunächst ein Hinweis aus aktuellem Anlass: Wir haben im letzten Quartal massiv Premium-Abos eingebüßt, mehr als je zuvor in einem Quartal. Da ich nicht wüsste, dass wir weniger Inhalte geliefert oder unsere Qualität verschlechtert hätten, drängt sich der Verdacht auf, dass es dafür externe Gründe geben muss. Welche das sein könnten, deutet sich an, wann immer man das Internet aufschlägt, im Fernsehen blättert oder gar auf einer Zeitung surft. Völlig verständlich, dass da fast jeder aufs Geld schaut und seine Ausgaben hinterfragt. Mit einer Spiele-Website kann man nicht das Wohnzimmer heizen, schon klar.

Es ist nur so: Uns fehlt zurzeit jeden Monat ein vierstelliger Betrag im Vergleich zum ersten Halbjahr – wir zehren bereits von den Japan-Zusatzeinnahmen. Falls dieser Trend anhält, macht es irgendwann keinen Sinn mehr, GamersGlobal weiter zu betreiben. Zumal wir mit den zahlreichen kostenfreien Inhalten schlicht kein Geld mehr verdienen. Wem etwas an GamersGlobal liegt – egal, an was genau –, sollte seine Entscheidung, kein Premium-Abo zu unterhalten, vielleicht noch mal überdenken. Und zwar nicht erst, wenn's wieder wärmer wird.

Oder eben nicht – aber dann bitte auch nicht traurig sein, wenn unser Geld-Leck zu groß wird, und wir irgendwann keinerlei Inhalte mehr durchleiten können. Und, Überraschung, hier dann auch plötzlich keine Community mehr ist. Im Gegensatz zu anderen Akteuren wäre das dann auch keine Ausrede oder Sabotage, sondern schlicht die unangenehme Realität, die da heißt: Ohne Moos nix los. Ende des Hilfeschreis.Aber ihr, werte Userinnen und User, für die der Text nicht bereits grau geworden ist, unterstützt uns ja – und das soll natürlich so bleiben. Dafür arbeiten wir hart. Und für euch folgt jetzt das eigentliche September-Editorial!