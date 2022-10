Sonic Frontiers: Kampf und Fähigkeiten im Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

In einem neu veröffentlichten Trailer, den ihr am Ende dieser News findet, bekommt ihr Einblicke in das Kampf- und Auflevelsystem von Sonic Frontiers. Neben dem erstmals in einem Sonic-Spiel vorkommenden Fähigkeitenbaum seht ihr dort außerdem, was ihr alles sammeln dürft, um Sonic aufrüsten zu können.

Weiterhin werden auch drei besonders starke Angriffe gezeigt. Der "Phantom Rush" bietet vor allem schnelle Angriffe, "Sonic Boom" ist ein Energieangriff aus der Ferne und mit "Wild Rush" rast Sonic im ausweichenden Zick-Zack-Kurs auf seine Feinde zu und trifft sie besonders hart.

Diesmal könnt ihr auch parieren und mit sogenannten "Cyloops" um die Gegner laufen, um ihren Schild zu zerstören. Mit Cyloop-Kreisen könnt ihr zusätzlich neue Ringe als Lebenskraft erscheinen lassen, um gut gerüstet in den nächsten Kampf zu starten. Für große Gegner muss Sonic seine Fähigkeiten und Tricks kombinieren und, wie aus vielen anderen Spielen bekannt, Looten sowie Aufleveln.

Sonic Frontiers erscheint am 08. November 2022 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S.