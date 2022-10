Teaser In dieser Folge meldet sich der Neu-Münchner Rüdiger Steidle zurück für eine launige Podcast-Runde mit Hagen, bei der unter anderem der Verkaufsstart der RTX 4090 zur Sprache kommt.

Ein neuer Freitag, eine weitere Arbeitswoche neigt sich ihrem Ende zu, das wird es Zeit für einen WoSchCa! In dieser Ausgabe nimmt sich Rüdiger Steidle die Zeit für ein Gastspiel und erzählt, was sich bei ihm privat in letzter Zeit getan hat. Dabei bringt der Gast gewisse Einblicke zum Verkaufsstart der RTX 4090 mit. Rüdiger und Hagen reden beschwingt und biegen dabei manchmal auch mit viel Freude zu einem Exkurs ab. Daher dürft ich euch zum Beispiel über einen München-Rant freuen und am Ende erinnern sich die beiden unvermittelt, bei welchen Adventure-Rätseln sie aufgrund von Kleinigkeiten ewig gehangen haben.

Die Timescodes dieser Folge: