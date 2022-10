Starfield: Todd Howard über 250.000 Dialogzeilen und mehr

PC Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einem neuen Video beantwortet Game Director Todd Howard eingesandte Fragen zum 2023 erscheinenden Science-Fiction-Rollenspiel Starfield. So erklärt Howard darin dass zu den spielerischen Inspirationen von Starfield unter anderem das 1984er Weltraumspiel Sundog - Frozen Legacy sowie das Pen-and-Paper-Spiel Traveller mit seinem Hard-SF-Setting gehören.

Starfield würde Howard nicht unbedingt als Hard Science-Fiction bezeichnen, da zu viel Realismus bei Weltraumreisen letztlich dazu führe, dass die Spieler schnell in den Weiten des Alls sterben. So habe Howard sich zwar viel mit theoretischen Erklärungen für die Gravitations-Antriebe beschäftigt, die in Starfield große Reisen im All ermöglichen, doch spielerisch habe man sich dagegen entschieden, dass euch mitten auf dem Weg von einem Planeten zum anderen der Treibstoff ausgehen kann und ihr so aus dem Fluss gerissen werdet.

Bereits bekannt war, dass ihr in Starfield bei der Erschaffung eures Charakters drei Eigenschaften auswählt, von denen manche ihren Vorteil durch einen Nachteil ausgleichen, so könnt ihr zum Beispiel Werte-Boni im All erhalten, doch dafür gibt es einen Malus auf Planeten. Wie Howard erklärt, wird es aber Möglichkeiten in Form von Aktivitäten oder Quests geben, die euch damit belohnen, eine eurer negativen Eigenschaften loszuwerden.

Bezüglich der Dialoge gab Howard, an dass aktuell über 250.000 Dialogzeilen im Starfield existieren. An der Stelle blendet im Video ein Balkendiagramm ein, laut dem Skyrim 60.000 Zeilen und Fallout 4 110.000 Zeilen Dialog besitzen würde. Daneben gab es einen knappen Einblick in das Überzeugungs-System. Wenn ihr einen Charakter überreden wollt, scheint das nicht mit einem Skill-Check bei einer gewissen Antwort gelöst zu werden, sondern ihr sammelt über mehrere Antworten eurerseits im Gespräch Punkte.

In Zukunft sollen weitere Frage-Antwort-Videos unter dem Titel Constellation Questions folgen.