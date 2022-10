Star Trek - Resurgence: Weltraumabenteuer auf April 2023 verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der Erscheinungszeitraum des Story-Adventures Star Trek - Resurgence, das derzeit unter anderem von ehemaligen Telltale Games-Mitarbeitern entwickelt wird, wurde von 2022 auf April 2023 verschoben. In einem Tweet meldete sich das Studio Dramatic Labs und erklärte:

Die Produktion ist den ganzen Sommer über stetig vorangeschritten, aber wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, unser geplantes Veröffentlichungsdatum in 2022 zu verschieben, um dem Spiel den letzten Schliff zu geben und ein wirklich fesselndes Star Trek Erlebnis zu schaffen. Wir planen, das Spiel im April 2023 für PC, Playstation und Xbox zu veröffentlichen.

Star Trek - Resurgence setzt den Fokus auf seine Story und soll in der Zeit kurz nach den Geschehnissen von Star Trek - The Next Generation spielen. In der Rolle der ersten Offizierin Jara Rydek und des Ingenieurfähnrichs Carter Diaz untersucht ihr die Hintergründe eines nahenden Krieges zwischen zwei fremden Zivilisationen. Dabei sollen neben dem von Telltale-Spielen bekannten Gameplay-Elementen wie Entscheidungen treffen, Beziehungen aufbauen und Erkunden auch andere Mechaniken das Spielerlebnis auflockern. Dazu gehören laut Homepage des Spiels "Shuttle-Pilotentätigkeit, Phaserkämpfe, Tricorder-Scanning, Stealth und Mikrospielmechaniken".

Als kleinen Trost hat Dramatic Labs neue Screenshots veröffentlicht, die ihr euch in unserer Galerie ansehen könnt.