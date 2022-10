Asterigos - Curse of the Stars: Fantasy-Antike-RPG im Launch Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kürzlich brachten Publisher Tinybuild und Entwickler ACME Gamestudio das Action-RPG Asterigos - Curse of the Stars heraus, dessen Launch Trailer ihr unter diesen Zeilen eingebunden findet.

In Asterigos reist ihr mit der Heldin Hilda in die Stadt Aphes, die deutlich von der griechischen und römischen Antike inspiriert. Auf dem Höhepunkt ihrer Blüte jedoch wurde sie von einem mysteriösen Fluch befallen, der ihr den Untergang brachte. Um dem Rätsel des Fluchs auf den Grund zu gehen und zu erfahren, was mit Hildas Vater geschah, stellt ihr euch Monstern im Kampf und erledigt Quests. Eure Entscheidungen sollen dabei Einfluss auf das Schicksal von Aphes nehmen.

Asterigos - Curse of the Stars ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X erhältlich.