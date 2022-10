Humankind: Release für Konsolen auf unbestimmte Zeit verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Wie die Amplitude Studios bekanntgegeben haben, wird der Release des Globalstrategie-Titels Humankind (zum Test) für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und die Xbox Series auf unbestimmte Zeit verschoben - ursprünglich sollten diese am 4.11.2022 erscheinen. Gemeinsam mit Partner Asypr Media sei man mit "unerwarteten Herausforderungen" konfrontiert, so die Info.

Weiter schreiben die Entwickler im offiziellen Blog:

Wir wissen, dass dies für viele von Euch frustrierend sein wird, aber wir glauben, dass die Verschiebung das Beste ist, denn wir wollen sicherstellen, dass wir Konsolenspielern die bestmögliche Erfahrung bieten. Unglücklicherweise sind wir nicht in der Lage, einen Zeithorizont für den neuen Veröffentlichungstermin zu nennen. aber wir werden Euch alle so bald wie möglich auf den aktuellen Stand bringen.

Vorbesteller digitaler Ausgaben sollen ihr Geld zurückerhalten, soweit dies mit den Richtlinien der jeweiligen Plattform vereinbar sei.