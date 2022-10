Bedenken gegen Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die britische Wettbewerbsbehörde Competition & Markets Authority (CMA) hat, wie auch die Europäische Kommission, Bedenken gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Dies geht aus einer Stellungnahme der Behörde zu ihrer so genannten Phase-1-Entscheidung hervor. In dieser steht, dass die Behörde in der nun folgenden Phase-2-Untersuchung vor allem zwei mögliche Probleme untersuchen will, die den Wettbewerb zwischen Unternehmen im Spielebereich schädigen und damit langfristig für Spielerinnen und Spieler Nachteile wie höhere Preise, weniger Auswahl oder schlechtere Produktqualität bringen könnten.

Erstens will die CMA untersuchen, ob Microsoft mit der Übernahme von Activision Blizzard unfaire Vorteile für die Xbox im Wettbewerb mit der Playstation von Sony bekommen könnte. Denkbar wäre beispielsweise, dass Microsoft in Zukunft Call of Duty oder andere wichtige Spiele, die zum Spielekatalog von Activision Blizzard gehören, nicht mehr für die Playstation oder Plattformen anderer Wettbewerber veröffentlichen würde. Die Playstation könnte so deutlich unattraktiver als die Xbox werden.

Außerdem soll geprüft werden, ob die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft dazu führt, dass das Unternehmen aus Redmond in Zukunft den wachsenden Bereich des Cloud-Gamings ohne wesentlichen Wettbewerbsdruck durch andere Anbieter beherrschen könnte. Auch hier befürchtet die CMA, Microsoft könne anderen Cloud-Gaming-Anbietern den Zugang zum Spielekatalog von Activision Blizzard vorenthalten.

Microsoft hat eine vierseitige Stellungnahme als Reaktion veröffentlicht, in der das Unternehmen die vorläufige Entscheidung der CMA frontal angreift. Die Bedenken der Behörde seien unbegründet und ihre Theorie, warum der Zusammenschluss der Unternehmen wettbewerbsschädlich sei, werde "von Präzedenzfällen, der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur oder der Faktenlage nicht unterstützt". Tatsächlich sei Sony der Marktführer und die Marktposition der Playstation nicht in Gefahr. Insbesondere sei die Bedeutung von Call of Duty für die Playstation-Plattform übertrieben. Im Gegenteil habe Microsoft ohnehin nicht vor, auf die Playstation-Spieler in Call of Duty zu verzichten, da sie das Gemeinschaftserlebnis für alle Nutzer bereicherten und so die Marke Call of Duty stärkten. Genauso ergäben die Bedenken hinsichtlich des Cloud-Gaming-Marktes sowohl theoretisch als auch hinsichtlich der vorhandenen Faktenlage "ebenfalls keinen Sinn".

Die britische Wettbewerbsbehörde hat nun bis zum 1. März 2023 Zeit, um endgültig über die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu entscheiden. Danach steht den Unternehmen noch der Rechtsweg offen. Allerdings muss der Deal dann auch noch (unter anderem) von der Europäischen Kommission abgesegnet werden.