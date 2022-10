Spider-Man - Miles Morales: PC-Version erscheint am 18. November

PC PS4 PS5

Nachdem bereits bekannt war, dass auch das Spin-Off zu Sonys ehemaligen PS4-Exklusivhit Spider-Man die ersten Schwingversuche noch in diesem Jahr auf dem PC vollführen darf, hat der Hersteller über den Playstation-Blog jetzt den konkreten Veröffentlichungstermin von Spider-Man - Miles Morales (im Test, Note 9.0) bekannt gegeben. Demnach werdet ihr euch bereits ab dem 18. November erneut in die Häuserschluchten New Yorks begeben und in Abwesenheit von Peter Parker eine neue Bedrohung für die Sicherheit der Menschen der Stadt bekämpfen können.

Wie zu erwarten, hat die von Nixxes Software überarbeitete PC-Version ein paar Verbesserungen im Netz, die ihr Euch auch im unter den News verlinkten Trailer anschauen könnt. Zum einen wird das Spiel eine Vielzahl von Raytracing-Optionen in mehreren Qualitätsstufen sowohl für Spiegelungen als auch den Schattenwurf von Personen und Objekten beinhalten. Besitzer von NVIDIA-Grafikkarten können sich dabei auf die Unterstützung von NVIDIA DLSS 2, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLAA und NVIDIA Reflex verlassen. Zum anderen wurde der Titel auch für Ultrawide-Monitore optimiert. Die Filmsequenzen unterstützen dabei ein Seitenverhältnis von 32:9, das Spielgeschehen selbst sogar bis zu 48:9. Die Grafikoptionen lassen euch natürlich auch die Sichtweite und viele weitere Aspekte der Darstellung individuell euren Wünschen anpassen.

PC-typisch bietet die Umsetzung auch eine Steuerung per Maus und Tastatur an. Solltet ihr im Besitz eines PS5-Controllers sein, könnt ihr allerdings auch auf dem PC von den Dual Sense-Effekten profitieren, insofern dieser per USB-Verbindung mit eurem Rechner verbunden ist.

Damit ihr auch wisst, über welche Superkräfte euer Rechner, der mindestens Windows 10 in der 64Bit-Variante installiert haben muss, verfügen sollte, um das Spiel in den verschiedenen Detailstufen spielen zu können, hat Sony auch diesbezügliche Details veröffentlicht, die sich folgendermaßen gestalten:

Minimum (720p30, sehr niedrige Einstellungen) Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 950 oder vergleichbare AMD-Karte Prozessor: Intel i3-4160 oder vergleichbare AMD-CPU Arbeitsspeicher: 8 GB Festplattenspeicher: 75 GB HDD

Empfohlen (1080p60, mittlere Einstellungen) Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1060 6GB oder AMD RX 580 Prozessor: Intel i5-4670 oder AMD Ryzen 5 1600 Arbeitsspeicher: 16 GB Festplattenspeicher: 75 GB SSD

Sehr hoch (4K60, sehr hohe Einstellungen) Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3070 oder AMD RX 6800 XT Prozessor: Intel i5-11400 oder AMD Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher: 16 GB Festplattenspeicher: 75 GB SSD

Fantastisches Raytracing (1440p60, hohe Einstellungen, hohes Raytracing) Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3070 oder AMD RX 6900 XT Prozessor: Intel i5-11600k oder AMD Ryzen 9 3700X Arbeitsspeicher: 16 GB Festplattenspeicher: 75 GB SSD

Ultimatives Raytracing (4K60, hohe Einstellungen, sehr hohes Raytracing) Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3080 oder AMD RX 6950 XT Prozessor: Intel i7-12700k oder AMD Ryzen 5 5900X Arbeitsspeicher: 32 GB Festplattenspeicher: 75 GB SSD



Abschließend werden noch die exklusiven Bonusgegenstände für Vorbesteller aufgeführt: