PM: Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales erscheint am 18. November für PC (Sony Playstation Blog)

Macht euch bereit für den Aufstieg von Miles Morales als neuer Spider-Man – bald auf PC! In etwas mehr als einem Monat wird Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales am 18. November auf PC erscheinen. Es ist mir heute eine große Freude, euch die Einzelheiten über die Verbesserungen mitzuteilen, an denen das Team bei Nixxes Software gearbeitet hat, und euch mehr über die Vorabkauf-Boni zu verraten.

Ähnlich wie die PC-Version von Marvel‘s Spider-Man Remastered, die wir Anfang des Jahres in enger Zusammenarbeit mit Insomniac Games, Marvel Games und PlayStation veröffentlicht haben, bietet Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales für PC viele Verbesserungen, anpassbare Einstellungen und Unterstützung für eine große Bandbreite an Hardware-Konfigurationen, von hochwertigen PCs bis zu tragbaren PC-Gaming-Geräten.

Das Spiel verfügt über Optionen für Raytracing-Reflexionen mit verschiedenen Qualitätsstufen und neu hinzugefügte Raytracing-Schatten für Beleuchtung im Freien, die durch Sonne oder Mond entsteht. Dadurch werden realistische Schatten mit natürlichen, weichen Verläufen ermöglicht und die visuelle Detailtreue von Marvels New York noch vergrößert.

Das Spiel ist komplett für Ultrawide-Gaming optimiert und unterstützt Ultrawide-Seitenverhältnisse von 21:9, 32:9 und sogar 48:9 bei der Verwendung von drei Monitoren. Ähnlich zur Arbeit unseres Teams bei Marvel‘s Spider-Man Remastered wurden die Filmsequenzen in Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales auf PC so angepasst, dass sie komplett in Seitenverhältnissen von bis zu 32:9 erlebt werden können.

Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales unterstützt die aktuellsten leistungsverbessernden Hochskalierungstechnologien wie NVIDIA DLSS 3. Diese Technologie für GPUs der „GeForce RTX 40“-Serie kombiniert superhohe DLSS-Auflösung, DLSS-Frame-Erstellung und NVIDIA Reflex, um eure Bildrate in ganz neue Höhen zu katapultieren. NVIDIA DLSS 2, NVIDIA DLAA und NVIDIA Reflex werden ebenfalls unterstützt.

Im Grafik-Menü findet ihr viele anpassbare Funktionen, Voreinstellungen und Qualitätsstufen, aus denen ihr auswählen könnt. Dazu gehören Texturqualität und Filter, Detailgenauigkeit, Menschenmengen- und Verkehrsdichte, Sichtfeld, Fenster-, Vollbild- und exklusive Vollbild-Render-Modi sowie viele andere Optionen.

Durch das breite Spektrum an Grafikeinstellungen und -funktionen möchten wir sicherstellen, dass Spieler mit der modernsten Hardware ihre hochwertigen Set-ups voll ausnutzen können, während das Spiel gleichzeitig für weniger leistungsstarke Systeme skaliert werden kann. Im Folgenden findet ihr einen Überblick über die empfohlenen Spezifikationen für eine große Auswahl von Grafik-Voreinstellungen.

Das Spiel bietet außerdem umfassende anpassbare Steuerungsoptionen für Maus und Tastatur sowie Controller. Bei Verwendung eines DualSense Controllers von PlayStation mit einer USB-Kabelverbindung erhaltet ihr das komplette DualSense-Spielerlebnis, einschließlich adaptiven Triggern und haptischem Feedback. Und dank der Unterstützung von Steam Input könnt ihr eine Vielzahl von Peripheriegeräten und unzählige Möglichkeiten zur Neubelegung nutzen.

Wenn ihr bereit sein wollt, Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales in dem Augenblick zu spielen, in dem es am 18. November erscheint, könnt ihr jetzt beides auf Steam und im Epic Games Store für 49,99 € vorab kaufen. Bei Vorabkauf des Spiels vor dem Erscheinungstermin schaltet ihr folgende Spielinhalte früher frei:

Seit der Veröffentlichung von Marvel‘s Spider-Man Remastered auf PC im letzten August hat die enthusiastische Reaktion von PC-Gamern auf der ganzen Welt die Teams von Nixxes und Insomniac verblüfft und überwältigt. Wir danken euch allen von ganzem Herzen und können es nicht erwarten, euch die explosiven Kräfte von Miles Morales in die Hände zu legen.