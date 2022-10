PM: Skatet in OlliOlli Worlds letzter Expansion wie der Wind (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen zurück in OlliOlli World! Nach einer wilden und verrückten Reise durch die Baumwipfel und Hochhäuser von Radlandia, und einem irren Abenteuer im Weltraum mit den überiridischen Void Riders dachten wir uns, es ist Zeit für OlliOlli zur Erde zurück zu kommen. Wir wollten mal etwas solides machen, etwas vernünftiges und – ach quatsch. Dieses Mal spielt alles in den Wolken.

Weit über den bekannten Städten, Wüsten und Wäldern von Radlandia hat der Wind die Kontrolle – wenn ihr durch den Himmel skatet, solltet ihr darauf vorbereitet sein, dass die neuen Windzones euch vorwärts über Hindernisse tragen, euch auf versteckten Routen zurückstoßen und dass ihr euch mit neueren, schnellern, verrückteren Slams als je zuvor verausgaben könnt. Und dann geht’s wieder hoch und fängt von vorne an – das ist eine Mechanik, die alles zusammenfasst, was ihr im Hauptspiel gelernt habt und euch dann grandiose neue Möglichkeiten bietet, noch mehr Tricks zu schaffe und höhere Highscores zu sammeln.

War der Hauptpfad durch ein Level zu einfach? Eine öde Route lässt zu wünschen übrig? Hey, jetzt gibt es da eine Route für. Burly Routes bedeutet eine echte Änderung für Spieler, die – wisst ihr was? Ganz ehrlich für Spieler, die besser als ich in diesem Spiel sind. Bitte erzählt mir, was ihr da oben so findet und wie es ist, all diese Next-Level-Highscores zu knacken …

Auf eurer Reise in die Himmel von Radlandia werdet ihr von den berüchtigten Radmospheric Three begleitet – Forscherkollegen, die Abenteuer über den Wolken suchen. Der gesalzene Seehund Captain Squid, der anständig ordentliche Professor Planks und der mysteriös geheimnisvolle Christopher Licht haben alle ihre ganz eigenen Gründe, wieso sie Radlantis City finden wollen – aber sie vereint das Ziel, als erstes dort anzukommen! Ihr müsst außerdem Radlandias moralisch zweifelhaftestem Businessfrosch B.B. Hopper zuvorkommen, wenn es darum geht, die zerstreuten Kartenfetzen einzusammeln, die in der Atmosphäre verteilt sind – und wer weiß, welche Entdeckungen euch hinter den Wolken erwarten?

Bereist die Himmel mit einer ganz neuen Crew auf einem fantastischen schwebenden Boot. Ihr begleitet die Radmospheric Three auf ihrer Suchen ach der versteckten Stadt von Radlantis, rast über bekannte Orte in Radlandia – von den grusligen Klippen von Wuthering Flights (gibt es dort wirklich Gespenster?) bis in die fettverschmierten Wolken über der industriellen Sketchside (auch bekannt als die ÖlyÖly World). Abteuerlich aufgelegte Reisende, die es bis in die fabelhafte Stadt Radlantis schaffen, werden die Gelegenheit haben, die legendäre Gail Force zu treffen und vor den Skate Godz persönlich um den Radlantis Rivals Cup zu kämpfen.

Okay, also natürlich gibt es aufregende neue Techniken, liebevolle handdesignte neue Level und eine fantastische neue Crew und das macht alles Spaß – aber wie soll man die neuen High Scores und besten Kombos vernünftig präsentieren, wenn es kein dazu passendes stylisches Outfit gibt? Zum Glück kommt diese Erweiterung auch mit einer ganzen Reihe neuer anpassbarer Gegenstände, also könnt ihr quasi über den Laufsteg skaten mit bester Ausrüstung – bis hoch in die windigsten, höchsten Stufen von Radlandia: in Radlantis City selbst.

Das Team hat extrem hart an allen Details gearbeitet und ich weiß, dass ich nicht alleine mit meinem Wunsch bin, euch endlich in all diesen tollen neuen Leveln zu sehen. Wir waren total überwältigt davon, wie freundlich, bunt und unterstützend die OlliOlli Community bisher war, also möchte ich auch noch ein großes Dankeschön an alle abgeben, die das Spiel schon gespielt haben – und schöne Grüße an alle, die sich jetzt darauf freuen, Finding the Flowzone zu spielen.

OlliOlli World: Finding The Flowzone wird ab dem 2. November für PS4 und PS5 erhältlich sein.