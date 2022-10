Airport Simulator - First Class: Management-Spiel für Android und iOS

iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Paradox Interactive hat gestern die Veröffentlichung des Airport Simulator - First Class des Playrion Game Studios bekannt. Der Airport Simulator - First Class ist kostenlos sowohl für iOS- als auch für Android-Endgeräte erhältlich und verbindet Städtebau- und Unternehmensmanagement-Gameplay mit einem Strategiespiel. Der Titel ist der erste von Playrion veröffentlichte Titel seit der Übernahme durch Paradox im Jahr 2020 und damit seit dem anhaltenden Erfolg des Airlines Managers, der bis 2022 13 Millionen Downloads erreicht hat. Ihr könnt euch den Airport Simulator - First Class direkt im App Store oder bei Google Play herunterladen.

Im Airport Simulator baut ihr einen Flughafen auf und betreibt ihn. Flugpläne, Verträge mit Fluggesellschaften, Gastro und Sicherheitskontrollen. Ihr müsst die Zufriedenheit der Passagiere optimieren und euren immer komplexer werdenden Flughafen zu einem internationalen Drehkreuz ausbauen.

Die Feature im Überblick:

Aufbau des ultimativen Flughafens: Im City-Builder-Gamplay kann alles, was ein Flughafen benötigt, geplant und platziert werden, von Start- und Landebahnen bis zu Terminals. Wenn der Flughafen wächst, kommen neue Funktionen hinzu und müsst sicherstellen, dass Flugzeuge Zugang zu Treibstoff, Catering und offenen Gates haben, während die Passagiere ihren Weg durch die Sicherheitskontrolle, die Passkontrolle, Einkäufe und Lebensmittel sowie vieles mehr finden.

Im City-Builder-Gamplay kann alles, was ein Flughafen benötigt, geplant und platziert werden, von Start- und Landebahnen bis zu Terminals. Wenn der Flughafen wächst, kommen neue Funktionen hinzu und müsst sicherstellen, dass Flugzeuge Zugang zu Treibstoff, Catering und offenen Gates haben, während die Passagiere ihren Weg durch die Sicherheitskontrolle, die Passkontrolle, Einkäufe und Lebensmittel sowie vieles mehr finden. Das Geschäft zum Fliegen bringen: Ihr müsst eine Strategie für den Flughafen entwickeln: Setzt ihr mehr auf Billigflüge und Kurztrips oder auf Charterflüge und Premium-Airlines? Mit dem Abschluss von neuen Verträgen erweitert sich der Betrieb. Ihr müsst sicherstellen, dass die Infrastruktur und Kapazität vorhanden sind, um Schritt zu halten, oder ihr riskiert eure besten Partnerschaften. Vom Einhalten der Budgets bis hin zur Organisation der Flugpläne muss alles im Gleichgewicht bleiben.

Ihr müsst eine Strategie für den Flughafen entwickeln: Setzt ihr mehr auf Billigflüge und Kurztrips oder auf Charterflüge und Premium-Airlines? Mit dem Abschluss von neuen Verträgen erweitert sich der Betrieb. Ihr müsst sicherstellen, dass die Infrastruktur und Kapazität vorhanden sind, um Schritt zu halten, oder ihr riskiert eure besten Partnerschaften. Vom Einhalten der Budgets bis hin zur Organisation der Flugpläne muss alles im Gleichgewicht bleiben. Passagiere und Piloten gleichermaßen zufriedenstellen: Es müssen sowohl die Bedürfnisse der Reisenden als auch die der Mitarbeiter gleichermaßen befriedigt werden, indem ihr auf beiden Seiten einen reibungslosen Betrieb sicherstellt. Um Passagiere glücklich zu machen, muss das Geschäft am Laufen bleiben und Flugverspätungen vermieden werden. Partner werden beeindruckt, indem ihr hohe Umsätze erzielt und hochwertige Einrichtungen einsetzt.

Benjamin Cohen, Gründer und Studio-Manager von Playrion Game Studio äußerte sich zum Release wie folgt:

Da es das erste Spiel ist, das wir zusammen mit Paradox veröffentlichen, war es mir sehr wichtig, dass sich Airport Simulator - First Class gut in den Paradox-Katalog einfügt. Unser Team hat hart daran gearbeitet, sowohl ein Spiel zu entwickeln, das ein aufregender neuer Schritt für unsere Millionen von Airlines-Manager-Spielern ist, als auch eines, das vom Paradox-Ideal von tiefen, endlosen Spielen inspiriert ist. Airport Simulator - First Class ist das Ergebnis, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was unsere Spieler alles schaffen, jetzt, wo das Spiel zum Start freigegeben ist!

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website.