PlayStation Stars: Treueprogramm nun auch in Deutschland gestartet

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem Sony das neue Treue-Programm PlayStation Stars bereits in asiatischen Territorien und den USA einführte, fiel nun auch der Startschuss in Europa und damit auch Deutschland. Über das Stars-Programm verdient ihr Punkte, wenn ihr gewisse Herausforderungen erfüllt. Das reicht vom simplen ersten Start eines beliebigen Spiels in einem Monat über gewisse Trophäen bis hin dazu, zu den ersten zu gehören, die nach Release einer Neuerscheinung eine Platin-Trophäe freischalten. Das Erfüllen der Herausforderung bringt euch Punkte ein. Abonnenten von PS Plus erhalten als zusätzlichen Vorteil Stars-Punkte für Einkäufe im PlayStation Store.

Mit den so gesammelten Punkten könnt ihr Prämien einlösen, wie PSN-Guthaben oder ausgewählte Spiele. Dazu gehören "digitale Sammlerstücke" zu den Prämien. Dabei handelt es sich um Abbildungen von Dingen und Figuren aus Spielen der Playstation-Historie wie der Gondolliere aus Ape Escape 2, die ihr in einer virtuellen Vitrine anordnen könnt.

Momentan is das Stars-Programm noch nicht in die Sony-Konsolen integriert, der Zugriff erfolgt daher aktuell nur über die PlayStation App. Zur Nutzung des Programms sind nur Accounts von Volljährigen berechtigt. Laut der Website könne die Bestätigung Registrierung für Stars aktuell noch bis zu 2 Monate in Anspruch nehmen.