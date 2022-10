PM: Überlebe die Nacht im Doktor‘s Curse Event in Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 12. Oktober 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass das schaurige Fan-Event, Doktor‘s Curse, ab dem 13. Oktober bis zum 2. November zurückkehrt. Doktor’s Curse: Die Rückkehr bringt den beliebten Versteckspiel-Modus auf der gruseligen Karte Doktor’s Schloss mit all seinen schaurigen Gestalten zurück.

Der Trailer zum Doktor’s Curse Event kann unter folgendem Link gefunden werden: https://youtu.be/KSIvKGmTMb0

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

In dieser Version des 5v5 Versteckspiel-Modus kommen neue monströse Charaktere hinzu, darunter Oryx als Jäger (Angreifer) und Azami, Nomad, Thorn und Gridlock bei den Monstern (Verteidiger).Die Monster müssen sich verstecken, um die Nacht vor den angreifenden Jäger:innen zu überleben. Die Jäger:innen verfügen nur über einen Sledge Hammer als Waffe und ein Ortungsgerät, das jeweils an einen einzigartigen Operator-Skin angepasst ist. Ihr Ziel ist es, die Monster zu finden und sie aus der Burg zu vertreiben. Auf der anderen Seite haben die verteidigenden Monster keine Waffen, können aber Fallen und eine einzigartige Fähigkeit einsetzen, die für diesen Modus entwickelt wurde: „Nachtpirsch“, mit der sie kurzzeitig unsichtbar werden und schneller laufen können, um zu entkommen und sich zu verstecken.

Die Doktor's Curse Collection, die Pakete für Smoke, Kapkan, Frost, Lesion, Doc, Bandit, Sledge, Lion, Jackal, Aruni und Ela enthält, ist zurück und wird durch neue Pakete für Oryx, Azami, Nomad, Thorn und Gridlock ergänzt.Außerdem gibt es zusätzliche Pakete für Pulse (Fleddertier-Paket), Kaid (Blutdurst-Paket) und Melusi (Spuk-Paket) sowie drei zusätzliche Pakete: Verruchte Operation-Paket, Körperlos-Paket, und das Schnittschmerzen-Paket. Die Pakete sind für je 300 R6 Credits oder mit 12500 Ansehen erhältlich. Spieler:innen, die sich ab morgen bis zum 2. November einloggen, erhalten ein Doktor's Curse-Paket kostenlos und können drei weitere Pakete erhalten, indem wöchentliche Ubisoft Connect-Herausforderungen absolviert werden. Außerdem erhalten Spieler:innen, die bereits ein komplettes Paket aus einer früheren Episode von Doktor's Curse gekauft haben, die entsprechende Operator Kartekostenlos.

​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

Rainbow Six Siege ist jetzt für PlayStation®4, PlayStation®5, die Xbox One-Konsolenfamilie, Xbox Series X | S, Windows PC, einschließlich Ubisoft+, Ubisofts Abonnementdienst* und Amazon Luna erhältlich.

​Mehr Informationen zu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gibt es unter: https://www.ubisoft.com/de-de/game/rainbow-six/siege

*Ubisoft+ über Luna erfordert eine Kontoverknüpfung und einen Multi Access-Plan. Es gelten territoriale Beschränkungen.

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

​Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 80 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.