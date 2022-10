PM: PlayStation Plus: Spielekatalog – Spiele für Oktober (Sony Playstation Blog)

PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Eine Menge Spiele stehen im Oktober für den PlayStationPlus-Spielekatalog an. All diese Spiele stehen ab Dienstag, den 18. Oktober zur Verfügung. Also, reden wir nicht lange um den heißen Brei… Legen wir los.

Spiele den Genre-Klassiker Grand Theft Auto: Vice City – aktualisiert für eine neue Generation! Genieße umfassende Verbesserungen, darunter brillante neue Beleuchtungs- und Umgebungs-Upgrades, hochauflösende Texturen, größere Sichtweite, Steuerung und Zielerfassung im Stil von Grand Theft Auto V und viele Funktionen mehr, die diese beliebte Welt mit einem nie dagewesenen Detailgrad neu zum Leben erwecken.

Begib dich auf ein episches RPG-Abenteuer in einer riesigen Welt: Du bist der Lichtbringer, ein Auserwählter, der zur Strecke gebracht werden soll. Der Lichtbringer und seine einzigartige Bande treuer Gefährten halten im Kampf gegen eine Vielzahl von Nichtsnutzen und die dunklen Mächte zusammen, die planen, die Welt von Erdrea ins Chaos zu stürzen.

Schreibe deine eigene legendäre Odyssee und erlebe ein episches Abenteuer in einer Welt, in der jede Entscheidung zählt. Von deiner Familie zum Tode verurteilt, beginnst du deine Reise vom ausgestoßenen Söldner zum legendären griechischen Helden und deckst die Wahrheit über deine Vergangenheit auf. Gestalte deine Ausrüstung individuell und meistere neue Spezialfähigkeiten, um die Fähigkeiten deines Charakters ganz auf deinen Spielstil zuzuschneiden. Kämpfe dich quer durch Griechenland und wirf dich in intuitive Kämpfe zu Land und zu Wasser, um zur Legende zu werden. Assassin’s Creed Odyssey läuft auf PS5 mit 60 FPS.

Sammle Materialien, stelle Gegenstände her und baue alles, was du dir nur vorstellen kannst, während du eine Sandbox-Welt aus bunten Blöcken erkundest, die voller denkwürdiger Charaktere und gefährlicher Monster steckt. Nutze die Macht der Schöpfung im Kampf gegen den herrschenden Drachenlord und stelle den Frieden in einem zerrütteten Reich wieder her.

Dieses Klötzchenbau-Rollenspiel bietet eine charmante Einzelspieler-Kampagne und einen robusten Multiplayer-Baumodus, der bis zu vier Spieler online unterstützt. Mach dich auf, um an der Seite deines mysteriösen Begleiters Malroth eine verlassene Welt wiederzubeleben. Gehe dann mit deinem Baumeister online und arbeite mit deinen Freunden zusammen, um etwas wirklich Großartiges zu schaffen.

Wage dich in ein brandneues Action-RPG-Abenteuer. Im friedlichen Königreich Arba leben Menschen und Monster Seite an Seite. Doch als die Monster plötzlich durchdrehen und es zu Ausschreitungen kommt, liegt es an unseren Helden, sich gegen mehr und mehr ihrer ehemaligen Freunde zur Wehr zu setzen! In der Rolle des Helden Luceus oder der Heldin Aurora schließen sich die Spieler mit einer Reihe von Fan-Favoriten aus früheren Titeln der „Dragon Quest“-Reihe zusammen, um die tobenden Monsterhorden zur Vernunft zu bringen und die Ordnung im Königreich wiederherzustellen.

Dieses Hack-and-Slash/Action-RPG schickt die Spieler auf ein Abenteuer, um die Ordnung in einer einst friedlichen Welt wiederherzustellen, in der Monster und Schlachten epischen Ausmaßes toben. Übernimm die Kontrolle über eine Reihe spielbarer Charaktere, die alle über einzigartige Moves und Fähigkeiten verfügen – darunter viele bekannte Gesichter aus der „Dragon Quest“-Reihe und vier brandneue Helden. Im kooperativen Multiplayer-Modus können sich bis zu 4 Spieler zusammenschließen, um Armeen von Gegnern und herausfordernde Boss-Monster zu bezwingen.

Gejagt und allein wird ein Junge immer tiefer in ein dunkles Projekt hineingezogen. Dieser düstere Story-Plattformer kombiniert intensive Action mit anspruchsvollen Rätseln. Das Spiel wurde von der Kritik für seinen stimmungsvollen Stil, den Ambient-Soundtrack und die beunruhigende Atmosphäre gefeiert.

Dieses psychologische Third-Person-Horrorspiel bietet innovatives Dual-Reality-Gameplay. Erforsche die reale Welt und die Welt der Geister gleichzeitig. Nutze deine übersinnlichen Fähigkeiten, um Rätsel in beiden Welten zu lösen, enthülle zutiefst verstörende Geheimnisse und überlebe Begegnungen mit dem Schlund – einem Monster, das aus einer unaussprechlichen Tragödie geboren wurde.

Wenn zwei Viererteams auf dem Schlachtfeld gegeneinander antreten, um zu beweisen, wer die besten Ninjas sind, steht alles im Zeichen von Multiplayer-Wettkämpfen! Stelle ein 4-Spieler-Team aus den beliebtesten Naruto-Charakteren zusammen und tritt online mit Freunden gegen andere Teams in Gefechten mit 8 Ninjas an.

Übe als Shao Jun am chinesischen Kaiser im atemberaubenden China des 16. Jahrhunderts Rache. Genieße frisches 2,5D-Stealth-Gameplay und einen beeindruckenden Grafikstil, der an traditionelle Pinselgemälde erinnert. Setze das gesamte stilvolle und mächtige Arsenal von Shao Jun ein: Nahkampfkünste, ein mächtiges Kian-Schwert und ihre versteckte Schuhklinge. Schleiche und verstecke dich, um nicht entdeckt zu werden, und täusche Feinde mit Pfeifen und Verkleidungen.

Begleite Arbaaz in diesem 2,5D-Stealth-Spiel auf seiner Suche nach Vergeltung durch das farbenfrohe Britisch-Indien. Entdecke die tödlichen Fertigkeiten und Werkzeuge eines verstohlenen Assassinen, setze den Doppelkill, den zerstörerischen Talwar und den Chakram gegen deine Feinde ein und nutze die Umgebung zu deinem Vorteil.

Tauche ein in die Nachwirkungen der Revolution des Roten Oktobers in einer 2,5-D-Neuinterpretation des Assassin’s Creed-Universums, das im Russland von 1918 spielt. Spiele als Attentäter Nikolaï Orelov oder Anastasia und entdecke ihre mächtigen Fähigkeiten und vielseitigen Werkzeuge.

Erlebe die amerikanische Revolution in Assassin’s Creed III Remastered noch einmal, mit verbesserter Grafik und verbesserter Spielmechanik. Außerdem sind Assassin’s Creed Liberation Remastered und alle Solo-DLC-Inhalte enthalten. 1775: Die amerikanischen Kolonien planen einen Aufstand. Als Connor, Assassine und amerikanischer Ureinwohner, hast du geschworen dem Volk und der Nation zur Freiheit zu verhelfen. Von den belebten Straßen der Stadt bis hin zu chaotischen Schlachtfeldern überwältigst du deine Feinde auf vielfältige Art und Weise und mit einer großen Auswahl an Waffen.

London, 1868. Im Herzen der industriellen Revolution spielst du als Jacob Frye oder Evie Frye, ungestüme und rebellische junge Zwillings-Assassinen. Als Anführer deiner Unterweltorganisation vergrößerst du stetig deinen Einfluss und bekämpfst diejenigen, die die weniger Privilegierten im Namen des Fortschritts ausbeuten.

Erkunde außerordentliche Welten. Schwinge dich als sonderbares, drachenähnliches Geschöpf in die Lüfte und erkunde farbenfrohe Welten. Interagiere mit extravaganten Charakteren, schrägen Spielzeugen und den Eigenheiten der Umgebung, um seltsame Geheimnisse zu entdecken… Oder sieh dich in deinem eigenen Tempo um und freu dich über die Überraschungen, die sich vor deinen Augen entfalten werden.

Kazuma Kiryu hat sich seinen Ruhestand verdient. Und doch wird er aus seinem neuen Leben als Inhaber eines Waisenhauses gerissen, als ein Schatten aus der Vergangenheit Kiryus neues Leben mit seinem altem Clan und der politischen Welt zu verstricken droht. Erlebe Abenteuer in der schlaflosen Stadt Kamurocho, in Tokyo und in den tropischen Gefilden von Okinawa und rette deine neuen Schützlinge.

Die Story von Yakuza wird immer umfangreicher– zum ersten Mal in der Serie steuerst du mehrere Protagonisten. Erlebe die Geschichte von vier Seelen: Ein Kredithai, ein zum Tode verurteilter Häftling, ein korrupter Polizist und der legendäre ehemalige Yakuza Kazuma Kiryu. Sie alle finden zusammen, um einen Mord aufzuklären. Decke einen verborgenen Kampf um Geld, Macht, Status und Ehre sowie die geheimnisvolle Frau, die im Zentrum des Geschehens steht, auf.

Wieder ergeben mehrere Perspektiven eine ganze Geschichte, in der der Frieden zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz zerbricht. Spielen mit fünf verschiedenen Charakteren, deren Geschichten miteinander verwoben sind – darunter Kazuma Kiryu –, in fünf großen Städten, während die Yakuza-Organisationen in den Krieg ziehen.

Im Ungewissen über das Schicksal seiner Schwester betritt ein Junge Limbo. Dieser verstörende 2D-Puzzle-Plattformer wurde von PlayDead entwickelt– dem Studio hinter dem ebenfalls von der Kritik gelobten Inside, das diesen Monat ebenfalls im Spielekatalog enthalten ist.

Zu den 44 World Warriors, darunter die „Street Fighter“-Legenden Ryu, Ken und Blanka, gesellen sich fünf Neuzugänge– Elena, Hugo, Poison und Rolento aus Street Fighter X Tekken sowie die berüchtigte russische Attentäterin Decapre. Trainiere hart und lerne die Moves und Combos, um deinen Freunden, Feinden und Gegnern online verheerende Tiger Knees, Sumo Smashes oder Whips of Love zu verpassen.

Dieses Third-Person-Action-Adventure ist eine düstere und lebendige Neuinterpretation des Castlevania-Mythos. Ziehe mit dem heiligen Ritter Gabriel Belmont los, um die bösen Mächte der Finsternis zu bekämpfen und den Tod seiner geliebten Frau zu rächen.

Everyday Shooter ist ein Sammelsurium an Spielen, die die Ausdruckskraft von abstrakten Shootern zur Grundlage haben. Spiele verschiedene Levels, jedes mit seinem ganz eigenen musikalischen, grafischen und spielerischen Stil. Schieße, um musikalische Klänge und Riffs auszulösen, die zusammen die Klanglandschaft des Spiels bilden. Mit den verdienten Punkten kannst du zusätzliche Leben, den Shuffle-Modus und verschiedene visuelle Filter freischalten.