PM: 25 Jahre Age of Empires: Willkommen bei Red Bull Wololo: Legacy (Microsoft Xbox Wire)

Achtung, es gibt Grund zum Feiern! Age of Empires feiert das 25-jährige Franchise-Jubiläum und lässt es ordentlich krachen. Ein Höhepunkt der ausgedehnten Feierlichkeiten ist das größte kompetitive Age-Turnier aller Zeiten – das Red Bull Wololo: Legacy. Vom 21. bis zum 30. Oktober finden sich echte Age-Legenden auf Schloss Heidelberg ein und liefern sich vor geschichtsträchtiger Kulisse packende 1vs1-Matches.

Das Team von Xbox DACH ist mit von der Partie und richtet den deutschen Stream zum Event der Extraklasse aus. Die Timings der jeweiligen Matches findest Du zeitnah auf der offiziellen Wololo-Website und dem dazugehörigen Discord-Kanal. Alle weiteren Informationen zu Disziplinen und Teilnehmer*innen haben wir hier für Dich zusammengetragen, damit Du Dich perfekt vorbereitet in die Jubiläumsaktivitäten stürzen kannst.

Der deutschsprachige Stream wird von Team Xbox DACH ausgerichtet und von zwei hochkarätigen Age-Experten begleitet. Maurice Weber und Maxim geben sich die Ehre und begleiten das Turnier mit fachlicher Expertise und einer ordentlichen Portion Humor.

Du bist Fan von bestimmten Spieler*innen? Dann verfolge ihre Turniere einfach auf ihrem jeweiligen Twitch-Kanal. Den englischen Stream findest Du bei Red Bull Gaming auf Youtube und Twitch.

Red Bull Wololo: Legacy bietet drei Spiele als Disziplinen an, die die gesamte Geschichte von Age of Empires umspannen. Die Reise durch das Age-Franchise beginnt mit Age of Empires I: Definitive Edition, geht weiter mit den Matches in der Age of Empires II: Definitive Edition und gipfelt in Age of Empires IV. In jeder dieser drei Disziplinen treten Veteran*innen und Newcomer*innen gleichermaßen an, um die heißbegehrte Trophäe zu erobern.

Während die Qualifikationsturniere auf Hochtouren laufen, haben bereits einige Age-Urgesteine die Teilnahme bestätigt und brennen darauf, ihre alten Fehden neu aufflammen zu lassen. Mit dabei sind unter anderem TheViper, Liereyy, Hera, DauT, Jordan_AoE und viele, viele mehr! Eine vollständige Liste der Teilnehmer*innen sowie den aktuellen Stand der Qualifikationsturniere findest Du hier.

Du kannst die heiße Turnier-Phase auf Schloss Heidelberg gar nicht mehr abwarten? Dann wirf einen Blick auf die offizielle Event-Website, lese mehr über die größten Rivalitäten unter den Spieler*innen oder erfahre mehr über die Geschichte der epochalen Location Schloss Heidelberg. Die aktuellsten Informationen rund um Age of Empires erfährst Du auf dem offiziellen Age of Empires Twitter-Kanal sowie auf der offiziellen Seite www.ageofempires.com. Lasset die Spiele beginnen: Wololo!