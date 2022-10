Saints Row: Herbst-Update soll über 200 Fehler beheben

In einem kürzlich erschienen Blog-Eintrag meldet sich Volition, der Entwickler von Saints Row (im Test, Note: 8.5), zu Wort und gibt einen ausführlichen Status-Bericht zum Reboot der Reihe sowie zu den geplanten Änderungen. Im November soll zunächst ein großes Update erscheinen:

Uns ist bewusst, dass es noch einiges zu tun gibt, um euer Spielerlebnis weiter zu verbessern. Wir arbeiten intensiv an der Behebung von Problemen, die von der Community gemeldet wurden, und an Verbesserungen, die auf eurem Feedback basieren. Aber das ist noch längst nicht alles, was wir vorhaben. Im Moment liegt unsere Priorität eher auf Verbesserungen als auf neuen Features. Ende November kommt unser erstes großes Update, in das wir so viele Verbesserungen und Fehlerbehebungen wie möglich packen werden.