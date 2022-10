PM: PlayStation Plus Spielekatalog: 9 Spiele, die ihr in einer Woche durchspielen könnt (Sony Playstation Blog)

PS4

Derzeit habt ihr die Möglichkeit, PlayStation Plus Premium oder PlayStation Plus Extra sieben Tage gratis zu testen. Das gewährt euch unter anderem Zugriff auf den mehr als 400 Games umfassenden Spielekatalog. Damit euch diese Auswahl nicht erschlägt, möchten wir euch nachfolgend 9 Spiele empfehlen, die ihr in eurer Probewoche wunderbar durchspielen könnt.

Den Anfang macht das kleine Indie-Game Abzû, das euch in die Tiefen des Ozeans entführt. Dort dürft ihr euch auf eine schlichtweg atemberaubende Unterwasserwelt freuen, die vor allem mit einer lebendigen sowie vielfältigen Tierwelt punktet. Darüber hinaus besitzt sie eine ungemein dichte Atmosphäre, die euch so schnell sicherlich nicht mehr loslassen wird. Es ist ein unvergleichliches Abenteuer, das ihr dank der kompakten Spielzeit von nur rund zwei Stunden ganz gemütlich an einem Abend durchspielen könnt.

Genre: Adventure

Abzû

Der Mix aus Jump ‘n’ Run und RPG führt euch auf eine magische Reise ins Königreich Lemuria. Das Land droht im Chaos zu versinken, denn die Schwarze Königin hat die Sonne, den Mond und die Sterne gestohlen. Als Prinzessin Aurora müsst ihr die drei Quellen des Lichts finden. Mit seinem eingängigen Kampfsystem, einigen schönen Hüpf-Passagen und vor allem seiner märchenhaften Geschichte wird euch Child of Light definitiv einige Abende während eurer PlayStation Plus Extra-Gratiswoche versüßen.

Genre: Jump ‘n’ Run, Rollenspiel

Child of Light

Ein wahrlich abgefahrener Trip erwartet euch in Control von Remedy (Max Payne). Darin muss Jesse Faden einigen mysteriösen Geschehnissen im Federal Bureau of Control nachgehen. Die Story ist eine der größten Stärken des Action-Adventures, was insbesondere an ihrer Erzählweise liegt. Euch wird nämlich nicht jedes Infohäppchen auf dem Silbertablett serviert, sondern ihr müsst während eures Abenteuers immer gut die Augen offen halten. Solltet ihr eine Schwäche für etwas unkonventionelle Third-Person-Shooter mit übernatürlichen Kräften und verrückten Einfällen haben, dann seid ihr hier definitiv an der richtigen Adresse.

Genre: Action, Adventure, Third-Person-Shooter

Control

In der nahen Zukunft sind lebensechte Androiden ein fester Teil des alltäglichen Lebens. Sie arbeiten in Fabriken oder helfen im Haushalt. Doch was wäre, wenn die Maschinen plötzlich Gefühle oder ein Gewissen entwickeln würden? Um diese und weitere spannende Fragen geht es unter anderem in Detroit: Become Human, dessen Story ihr aus gleich mehreren Perspektiven erlebt. Da eure Entscheidungen über den Ausgang der Handlung entscheiden, gibt es mehrere mögliche Ende, was den Wiederspielwert des absolut filmreif inszenierten Adventure-Games aus dem Hause Quantic Dream (Heavy Rain) sehr erhöht.

Genre: Adventure

Detroit: Become Human

Steht euch der Sinn indes eher nach schnörkelloser, blutiger Action, dann seid ihr bei DOOM definitiv an der richtigen Adresse. Hierbei handelt es sich um einen Neustart der legendären Ego-Shooter-Reihe, der euch auf eine Forschungsstation auf dem Mars versetzt. Die Einrichtung wird von furchterregenden Dämonen überrannt und nur ihr könnt die Mächte des Bösen noch aufhalten – mit allerlei durchschlagskräftigen Waffen natürlich! Dieses Game ist Shooter-Action in Reinform und wird euren Puls garantiert ordentlich in die Höhe treiben.

Genre: Action, Ego-Shooter

DOOM

Falls ihr euch während eurer PlayStation Plus Extra-Probewoche mit einem Spiel etwas ausführlicher beschäftigen möchtet, könnte Marvel’s Guardians of the Galaxy einen Blick wert sein. Keine Angst: Ihr müsst weder die Comic-Vorlage noch die erfolgreichen Kinofilme zur sympathischen Antihelden-Truppe kennen, denn die Story des Games steht komplett auf eigenen Beinen. Die noch ziemlich unerfahrenen Wächter werden in einen gigantischen Konflikt verwickelt, der schon bald zahlreiche Planeten bedroht. Ihr müsst mit ihnen lernen, ihre Fähigkeiten zu meistern und zu einem echten Team zu werden. Tolle Dialoge, krachende Action und charmante Hauptfiguren sind die Stärken des Spiels.

Genre: Action, Adventure

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Das jüngste Spiel auf unserer Liste sorgte für einigen Wirbel, denn mit seinem flauschigen Protagonisten eroberte es die Herzen zahlreicher PlayStation-Fans im Sturm! Wie der Titel bereits andeutet, übernehmt ihr in Stray die Kontrolle über eine herumstreunende Katze, die in einer längst vergessenen Stadt landet. Nun müsst ihr dem tierischen Hauptcharakter dabei helfen, von diesem Ort wieder zu entkommen. Das Game besticht mit seiner ungemein dichten Atmosphäre, die sich gekonnt von der Genre-Konkurrenz abhebt. Dank seiner kurzen Spielzeit könnt ihr den Titel gut an zwei gemütlichen Abenden beenden.

Genre: Adventure

Stray

The Last Guardian ist das letzte Spiel des legendären Team ICO (Shadow of the Colossus). Darin übernehmt ihr die Kontrolle über einen kleinen Jungen, der mit einem seltsamen Wesen namens Trico Freundschaft schließt. Mit vereinten Kräften müsst ihr versuchen, euch einen Weg durch die geheimnisvolle Spielwelt zu bahnen. Nur wenn ihr einander vertraut, könnt ihr dieses Abenteuer heile überstehen. Es ist auch heute noch ein einzigartiges Spielerlebnis, das ihr innerhalb von einer Woche sehr gut abschließen könnt.

Genre: Action, Adventure

The Last Guardian

Da die Tage wieder kürzer werden, möchten wir euch abschließend noch das Horrorspiel Until Dawn ans Herz legen. Darin verschlägt es eine Gruppe von Teenagern in eine abgelegene Hütte im Wald, wo sie eine große Party feiern wollen – was kann da nur schiefgehen? Ihr ahnt es sicherlich bereits: Eine ganze Menge. Mit euren Entscheidungen beeinflusst ihr den weiteren Verlauf der Handlung und somit liegt es an euch, wer lebt und stirbt. Da das Game mehrere mögliche Enden hat, könnt ihr es während eurer PlayStation Plus Extra-Gratiswoche sogar mehrfach durchspielen.

Genre: Adventure, Horror

Until Dawn

Werdet ihr eines dieser Spiele während eurer 7 Gratistage mit PlayStation Plus Extra spielen? Hättet ihr vielleicht noch weitere Empfehlungen? Verratet es uns sehr gerne unten in den Kommentaren!