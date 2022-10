Meta Quest Pro: Mark Zuckerberg stellt neues VR-Headset vor

andere

Im Zuge der Meta Connect 2022-Präsentation wurde von Meta-Gründer und CEO Mark Zuckerberg mit der Meta Quest Pro das neue kabellose VR-Headset des Unternehmens vorgestellt. Im Gegensatz zu den Vorgängern handelt es sich bei dem Produkt gemäß eigener Aussage um ein High-End-Gerät, welches sich in erster Linie an professionelle Anwender richtet.

Technisches Herzstück des Headsets ist ein Qualcomm Snapdragon XR2+-Prozessor, der die VR-Brille im Vergleich zur Meta Quest 2 um 50 Prozent schneller macht, 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Bei der Darstellung verspricht Meta ein gestochen scharfes Bild auf einem LC-Display, das durch die Nutzung speziell entwickelter sogenannter Pancake-Linsen eine um 37 Prozent höhere Pixeldichte und 75 Prozent höheren Kontrast bietet. Zehn fortschrittliche Sensoren sollen zum einen ermöglichen, die eigene Mimik per Expression-Tracking auf Avatare zu übertragen. Zum anderen wird ein gesteigertes Augenmerk auf Mixed-Reality-Anwendungen gelegt. Aus diesem Grund wird die Passthrough-Funktion, welche die Umgebung des Nutzers im Display anzeigt, in der Form verbessert, dass diese erstmals in Farbe und zusätzlich in vierfach höherer Auflösung dargestellt wird.

Eine weitere Besonderheit stellen die neuen Meta Quest Touch Pro Controller dar. Diese besitzen mit dem Snapdragon 622 jeweils einen eigenen Prozessor sowie zusätzlich drei integrierte Kameras, mit deren Hilfe das 360 Grad-Umfeld des Nutzers unabhängig vom Headset vollständig erfasst wird. Die Immersion bei der Interaktion mit Objekten wird durch ein haptisches TruTouch-Feedback realisiert. Der Tragekomfort der Meta Quest Pro soll sich durch ein schlankeres Design und eine bessere Gewichtsverteilung deutlich erhöht haben. Zum Lieferumfang des Geräts gehört standardmäßig eine Ladestation mit schnell ladendem USB-C-Netzteil. Anhand des Reveal-Trailers, der direkt unter dieser News verlinkt ist, könnt ihr Euch einen ersten Eindruck vom optischen Erscheinungsbild aller Komponenten machen.

Um den professionellen Anspruch zu unterstreichen, wurde die Integration speziell angepasster Varianten von Microsoft Office-Programmen wie Excel und Word sowie der Meeting- und Kollaborationssoftware Microsoft Teams angekündigt. Durch die Darstellung der Mimik, Gestik und Bewegung des Trägers im Metaverse soll die Zusammenarbeit mehrerer Personen in virtuellen Räumen lebensechter werden und nach der Vorstellung von Meta den Weg für das Büro der Zukunft bereiten.

Für Spieler ist vor allem die Ankündigung der Zusammenarbeit mit dem Xbox Cloud Gaming-Service interessant. Dieser soll es ermöglichen, die Xbox-Spielebibliothek auf einer 2D-Leinwand im virtuellen dreidimensionalen Raum des Headsets auf Streaming-Basis zu spielen. Für die Steuerung kann dann auch ein Xbox-Controller verbunden werden. Abseits von dieser geplanten Funktionalität können Gamer ab dem ersten Tag auf den gesamten Katalog der Meta Quest-Spiele zugreifen, da das Gerät zu 100 Prozent abwärtskompatibel ist.

Aufgrund des noch immer aktuellen Verfahrens des Bundeskartellamts wird die Meta Quest Pro nicht für den deutschen Markt angeboten. In anderen europäischen Ländern wie Österreich kann das Gerät für 1.799,99 Euro vorbestellt werden und wird ab dem 25.10.2022 ausgeliefert.