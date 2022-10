PM: Apple Original zeigt den Mythic Quest Trailer zur dritten Staffel vor der weltweiten Premiere am 11. November auf Apple TV+ (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 11. Oktober 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Apple TV+ heute den Trailer für die mit Spannung erwartete dritte Staffel von Mythic Quest vorgestellt hat, die von den Co-Schöpfern Rob McElhenney, Charlie Day und Megan Ganz stammt. Die 10-episodige dritte Staffel startet mit den ersten beiden Episoden am Freitag, den 11. November. Danach wird sie mit einer neuen Episode pro Woche bis zum 6. Januar 2023 veröffentlicht.

In der dritten Staffel folgt Mythic Quest einer Gruppe von Videospielentwicklern, deren Aufgabe es ist, Welten zu erschaffen, Helden zu formen und Legenden zu kreieren, aber die härtesten Kämpfe finden nicht im Spiel, sondern im Büro statt. In der dritten Staffel müssen sich Ian und Poppy in der Welt der Spiele und ihrer Partnerschaft bei den neu gegründeten GrimPop Studios zurechtfinden, während Dana gezwungen ist, bei den ständigen Streitereien ihrer Chefs die Vermittlerin zu spielen. Zurück bei Mythic Quest lebt sich David in seine neue Rolle als Chef ein, in der er zum ersten Mal wirklich das Sagen hat. Jo kehrt als seine Assistentin zurück - loyaler und kämpferischer als je zuvor; und Carol versucht herauszufinden, wo sie nach einer neuen Beförderung hinpasst. In Berkeley kämpft Rachel darum, ihre Moral mit dem Kapitalismus in Einklang zu bringen, während Brad nach dem Gefängnisaufenthalt versucht, als geläuterter Mann in die Gesellschaft zurückzukehren.

In der Serie spielen McElhenney, Charlotte Nicdao und David Hornsby, der auch als ausführender Produzent fungiert, mit. Außerdem sind Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis und Naomi Ekperigin, die für die dritte Staffel in eine Dauerrolle übernommen wurde, dabei. Darüber hinaus sind auch Gaststars wie Joe Manganiello, Lindsey Kraft und Casey Sander zu sehen.

Mythic Quest wird von McElhenney und Day unter ihrem RCG-Banner, Michael Rotenberg und Nicholas Frenkel im Auftrag von 3Arts sowie Jason Altman, Danielle Kreinik und Gérard Guillemot für Ubisoft Film & Television produziert. Hornsby und Ganz sind ebenfalls ausführende Produzenten. Die Serie wird für Apple TV+ von Lionsgate, 3 Arts Entertainment und Ubisoft produziert. Die ersten beiden Staffeln von Mythic Quest können jetzt auf Apple TV+ gestreamt werden.

Bilder und weitere Informationen können auf der Presseseite von Apple TV+ unter folgendem Link gefunden werden: https://www.apple.com/tv-pr/originals/mythic-quest/

